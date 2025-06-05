Трамп считает операцию Паутина “крутой”, но боится новой эскалации — Axios

Президент США Дональд Трамп считает, что неожиданная атака украинских беспилотников в рамках операции Паутина была “сильной” и “крутой”. Но он обеспокоен, что это усложнит еще большее прекращение огня между Украиной и РФ.

Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на источники.

Что думает Трамп об операции Паутина

Как пишет издание, этой операцией Украина показала, что имеет больше козырей, чем считал Трамп.

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Источник издания сказал, что за кулисами президент США оценил эту операцию, как “очень сильную”, но на публике он демонстрировал сдержанность.

— Он подумал, что это было круто, — сказал второй источник о реакции Трампа.

Также приводят слова неназванного советника Трампа, который сказал: С точки зрения международной перспективы, у вас есть чихуахуа, которая наносит реальный вред гораздо большей собаке.

С другой стороны, Трамп также сказал чиновникам, с которыми он встречался в последние дни, что атака беспилотников, вероятно, подтолкнет российского диктатора Владимира Путина к очень серьезным ответным действиям.

Также Трамп выразил обеспокоенность, что операция СБУ отбросит еще дальше его дипломатическую инициативу, благодаря которой Украина и РФ провели первые очные переговоры за три года.

Напомним, днем 1 июня СБУ провела уникальную операцию Паутина, в результате которой поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования на территории России.

По подсчетам СБУ, $7 млрд — это ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая попала под удары в рамках операции Паутина.

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