Польша отказалась от закупки 32 американских вертолетов Black Hawk: причина

Агентство по закупке вооружений Польши приняло решение об отмене закупки 32 многоцелевых вертолетов S-70i Black Hawk, которые должны были поступить с завода PZL Mielec — польского предприятия, входящего в американский оборонный гигант Lockheed Martin.

Об этом сообщает издание Onet.

Польша отказывается от закупки вертолетов Black Hawk

Процесс обновления вертолетного парка для польской армии продолжается уже более десяти лет.

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Еще в 2015 году правительство партии Право и справедливость отказалось от соглашения с Францией о 50 машинах Caracal — буквально в последний момент.

История частично повторилась сейчас — на финальной стадии сорвалось и соглашение по американским Black Hawk, которое планировало реализовать правительство Дональда Туска.

Официальной причиной отмены сделки указывается внезапное изменение обстоятельств.

– Произошло существенное изменение обстоятельств, в результате которого проведение процедуры или выполнение заказа не отвечает интересам общества, чего нельзя было предусмотреть ранее, — прокомментировал спикер Агентства по закупке вооружений подполковник Гжегож Полак.

Он также пояснил, что решения о закупках принимаются на основе Центральных материальных планов, формируемых Генеральным штабом Вооруженных сил Польши.

— Агентство должно выполнять задачи, которые на данный момент являются приоритетными для Вооруженных сил. Выполнение этой конкретной задачи отложено.

Отмененный заказ касался 32 вертолетов S-70i — экспортной модели Black Hawk, производимой именно на польском заводе PZL Mielec.

Предполагалось, что эти вертолеты пополнят авиацию Сухопутных войск.

Параллельно польские военные ожидают других масштабных поставок — 96 ударных вертолетов Apache AH-64D, контракт на которые подписали в прошлом году. Их поступление ожидается в период с 2028 по 2032 год.

Эти машины должны постепенно заменить имеющиеся в армии советские Mi-24.

В последнее время в оборонной сфере Европы растет обеспокоенность в зависимости от США.

После политических изменений в Вашингтоне ряд союзников НАТО, в частности Канада, начали искать альтернативы американскому вооружению, включая истребители F-35.

Впрочем, не все союзники разделяют эти опасения, например, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не видит риска в закупках американского вооружения.

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