Польща відмовилась від закупівлі 32 американських гелікоптерів Black Hawk: причина

Агентство із закупівлі озброєнь Польщі ухвалило рішення про скасування закупівлі 32 багатоцільових вертольотів S-70i Black Hawk, які мали надійти з заводу PZL Mielec — польського підприємства, що входить до американського оборонного гіганта Lockheed Martin.

Про це повідомляє видання Onet.

Польща відмовляється від закупівлі гелікоптерів Black Hawk

Процес оновлення вертолітного парку для польської армії триває вже понад десятиліття.

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Ще у 2015 році уряд партії Право і справедливість відмовився від угоди з Францією щодо 50 машин Caracal — буквально в останній момент.

Історія частково повторилася нині — на фінальній стадії зірвалася й угода щодо американських Black Hawk, яку планував реалізувати уряд Дональда Туска.

Офіційною причиною скасування угоди вказується раптова зміна обставин.

– Сталася істотна зміна обставин, внаслідок якої проведення процедури або виконання замовлення не відповідає інтересам суспільства, чого не можна було передбачити раніше, — прокоментував ситуацію речник Агентства із закупівлі озброєнь підполковник Гжегож Полак.

Він також пояснив, що рішення про закупівлі ухвалюються на основі Центральних матеріальних планів, які формує Генеральний штаб Збройних сил Польщі.

– Агентство повинне виконувати завдання, які на цей момент є найпріоритетнішими для Збройних сил. Виконання цього конкретного завдання відкладено. Ми чекаємо на рішення – якщо воно буде ухвалено, Агентство з озброєння почне діяти, — додав він.

Скасоване замовлення стосувалося 32 вертольотів S-70i — експортної моделі Black Hawk, яка виробляється саме на польському заводі PZL Mielec.

Передбачалося, що ці гелікоптери поповнять авіацію Сухопутних військ.

Паралельно польські військові очікують на інше масштабне постачання — 96 ударних вертольотів Apache AH-64D, контракт на які підписали минулого року. Їхнє надходження очікується в період з 2028 до 2032 року.

Ці машини мають поступово замінити наявні у війську радянські Mi-24.

Останнім часом в оборонній сфері Європи зростає занепокоєння щодо залежності від США.

Після політичних змін у Вашингтоні низка союзників НАТО — зокрема Канада — почали шукати альтернативи американському озброєнню, зокрема винищувачам F-35.

Утім, не всі союзники поділяють ці побоювання. Наприклад, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що не бачить ризику в закупівлях американського озброєння.

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