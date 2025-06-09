Кто такая Грета Тунберг: биография экоактивистки и чем она известна

Израильские военные перехватили яхту Madleen, которая курсировала по Средиземному морю в направлении сектора Газа, перевозя гуманитарный груз. Ее экипаж состоял из 12 человек, известно, что среди пассажиров находилась известная экоактивистка Грета Тунберг.

В МИД Израиля заявили, что путешествие яхты в Газу было провокацией, поэтому пассажиров отправят домой. Сейчас они находятся в безопасности, — говорится в сообщении МИД Израиля в соцсети Х.

Кто такая Грета Тунберг, биография, чем занимается и что о ней известно — читайте в материале Фактов ICTV.

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Кто такая Грета Тунберг: биография и чем известна

Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг (Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg) — это шведская активистка, выступающая за противодействие глобальному потеплению и изменению климата.

Получила мировое признание благодаря своим откровенным и бескомпромиссным выступлениям, в которых она обвиняет политических лидеров в пренебрежении проблемами, связанными с климатическими изменениями.

Родилась 3 января 2003 года в Стокгольме. Мать — оперная певица Малена Эрнман, которая представляла Швецию на песенном конкурсе Евровидение 2009 года. Отец — актер Свант Тунберг. Дед — режиссер и актер Улоф Тунберг.

Известно, что Грета Тунберг была больна. В детстве она пережила тяжелую депрессию. Девочка почти не ела, потеряв 10 кг за 2 месяца, и перестала говорить.

После обследований ей диагностировали селективный мутизм, когда человек говорит только в определенных ситуациях, синдром Аспергера (форма аутизма), а также обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).

Однако сама Грета не называет это болезнью, а наоборот считает своего рода суперсилой, которая помогает ей ясно и последовательно говорить о климате.

В частности, она активно выступает:

за снижение выбросов парниковых газов;

сокращение потребления ископаемого топлива;

выполнение Парижского климатического соглашения.

Чем известна Грета Тунберг: основные достижения

В августе 2018 года Грета основала движение Fridays for Future, которое объединило миллионы молодых людей ради борьбы с изменениями климата. Это была первая школьная забастовка ради климата под зданием парламента Швеции. В то же время пятнадцатилетняя Грета отказалась посещать школу по пятницам в знак протеста против бездействия властей в отношении глобального потепления.

В ноябре 2018 года Грета Тунберг выступила на TEDx в Стокгольме, а уже в следующем месяце обратилась к участникам Конференции ООН по изменению климата.

В начале 2019 года она стала одной из самых молодых участниц Всемирного экономического форума в Давосе. В сентябре того же года Тунберг выступила на Климатическом саммите ООН, вызвав значительный международный резонанс.

Ее появление в США вызвало особое внимание, поскольку девушка пересекла Атлантику на экологической яхте, избегая авиаперелета из соображений защиты окружающей среды. А эмоциональная речь Греты, особенно фраза как вы смеете? (how dare you), получила широкую огласку в мировых СМИ.

Известно, что в Великобритании ученые открыли новый вид жука, который получил имя в честь Греты Тунберг, тем самым отмечая ее активную позицию в борьбе за экологию.

В конце 2019 года Грета была включена в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии престижного издания Forbes, что стало очередным признанием ее глобального влияния.

В феврале 2020 года в честь юной активистки также был назван новооткрытый вид улиток Craspedotropis gretathunbergae, обитающий во влажных тропических лесах. Это был символ внимания к проблемам окружающей среды, которые она поднимает.

В июле 2020 года Грета стала лауреатом гуманитарной премии Фонда Гюльбенкяна, получив один миллион евро. Награда была присуждена за ее решительную борьбу с изменением климата и вклад в защиту природы.

В начале 2021 года, 12 января, почта Швеции представила серию почтовых марок, посвященных экологическим инициативам страны. Одна из них изображает Грету Тунберг в желтом дождевике, стоящую на вершине горы и наблюдающую за полетом ласточек. Это было символическое изображение ее миссии как защитницы природы. Автором иллюстрации выступил художник Хеннинг Трольбек.

29 июня 2023 года Грета Тунберг приехала в Украину, чтобы сосредоточиться на экологических последствиях российской агрессии и помочь в решении проблем, связанных с окружающей средой.

С октября того же года она активно присоединилась к акциям солидарности с палестинцами. Она открыто выражала несогласие с действиями Израиля в секторе Газа и выступала против его участия в песенном конкурсе Евровидение-2024.

5 октября 2024 года бельгийская полиция задержала Тунберг в Брюсселе во время демонстрации, когда группа активистов заблокировала движение в центре города, сообщило издание De Morgen.

В начале июня 2025 года Грета вместе с другими активистами отправилась на борту судна Madleen в направлении сектора Газа. Целью путешествия было преодоление израильской блокады, доставка гуманитарной помощи и привлечение внимания международного сообщества к тяжелой ситуации гражданского населения.

Грета Тунберг: что известно о наградах

Деятельность Греты Тунберг получила значительную поддержку со стороны международного сообщества и лидеров государств. Ее активизм был неоднократно отмечен престижными наградами. В частности, в 2019 году журнал Time признал ее Человеком года. На тот момент девочке было всего 16 лет, что сделало ее самым молодым человеком, удостоенным этого титула. Годом ранее Time включил ее в список 25 самых влиятельных подростков мира.

Подходы и решимость экоактивистки нашли отклик у лидеров, которые одобрительно относятся к экологическим вопросам и изменениям климата. Однако не обошлось и без острой критики.

Позиция Греты часто становилась мишенью для критики со стороны политиков, придерживающихся консервативных или противоположных взглядов. Среди ее самых громких оппонентов были президент США Дональд Трамп, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и президент России, агрессор Владимир Путин.

В адрес Тунберг также звучали обвинения в связях с Ингмаром Ренцхогом, основателем экологической платформы We Don’t Have Time. Сообщалось, что, используя имя Греты, Ренцхог привлек более миллиона долларов инвестиций в свой стартап. Поводом для обвинений стало то, что Тунберг некоторое время была членом молодежного совета его фонда. Однако она заявила, что не участвовала в финансовых кампаниях и не получала никакой материальной выгоды.

После роста популярности как инициатора школьных климатических забастовок, на Грету неоднократно пытались повлиять или использовать ее публичность в коммерческих целях.

В частности, в 2018 году Ингмар Ренцхог пригласил ее стать неоплачиваемым советником молодежи в своем фонде, но позже без ее согласия использовал ее имя и фото для привлечения финансирования в свою компанию We Don’t Have Time AB. Впоследствии Тунберг вышла из проекта, заявив о своей полной независимости и отсутствии какой-либо материальной выгоды от участия в этой инициативе.

Фото: Greta Thunberg

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