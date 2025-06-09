Хто така Ґрета Тунберг: біографія екоактивістки та чим відома

Ізраїльські військові перехопили яхту Madleen, яка курсувала Середземним морем у напрямку сектора Газа, перевозячи гуманітарний вантаж. Її екіпаж складався із 12 людей, відомо, що серед пасажирів перебувала відома екоактивістка Ґрета Тунберг.

У МЗС Ізраїлю заявили, що подорож яхти до Гази була провокацією, тому пасажирів відправлять додому. Наразі вони перебувають в безпеці, — йдеться у дописі МЗС Ізраїлю у соцмережі Х.

Хто така Ґрета Тунберг, біографія, чим займається та що про неї відомо — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Хто така Ґрета Тунберг: біографія та чим відома

Ґрета Тінтін Елеонора Ернман Тунберг (Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg) — це шведська екологічна активістка, виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату.

Здобула світове визнання завдяки своїм відвертим і безкомпромісним виступам, у яких вона звинувачує політичних лідерів у нехтуванні проблемами, пов’язаними з кліматичними змінами.

Народилася 3 січня 2003 року у Стокгольмі. Мати — оперна співачка Малена Ернман, яка представляла Швецію на пісенному конкурсі Євробачення 2009 року. Батько — актор Свант Тунберг. Дід — режисер та актор Улоф Тунберг.

Відомо, що Ґрета Тунберг мала хворобу. У дитинстві вона пережила важку депресію. Дівчинка майже не їла, втративши 10 кг за 2 місяці та перестала говорити.

Після обстежень їй діагностували селективний мутизм, коли людина говорить лише в певних ситуаціях, синдром Аспергера (форма аутизму), а також обсесивно-компульсивний розлад (ОКР).

Проте сама Ґрета не називає це хворобою, а навпаки вважає свого роду суперсилою, яка допомагає їй ясно й послідовно говорити про клімат.

Зокрема вона активно виступає:

за зниження викидів парникових газів;

скорочення споживання викопного палива;

виконання Паризької кліматичної угоди.

Чим відома Ґрета Тунберг: основні досягнення

У серпні 2018 року Ґрета започаткувала рух Fridays for Future, який об’єднав мільйони молодих людей заради боротьби зі змінами клімату. Це був перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції. Водночас п’ятнадцятирічна Ґрета відмовилася щоп’ятниці відвідувати школу, на знак протесту проти бездіяльності влади щодо глобального потепління.

У листопаді 2018 року Ґрета Тунберг виступила на TEDx у Стокгольмі, а вже наступного місяця звернулася до учасників Конференції ООН щодо змін клімату.

На початку 2019 року вона стала однією з наймолодших учасниць Всесвітнього економічного форуму в Давосі. У вересні того ж року Тунберг виступила на Кліматичному саміті ООН, викликавши значний міжнародний резонанс.

Її поява в США викликала особливу увагу оскільки дівчина перетнула Атлантику на екологічній яхті, уникаючи авіаперельоту з міркувань захисту довкілля. А емоційна промова Ґрети, особливо фраза як ви смієте? (how dare you), набула широкого розголосу у світових медіа.

Відомо, що у Великій Британії вчені відкрили новий різновид жука, який отримав ім’я на честь Ґрети Тунберг, тим самим відзначаючи її активну позицію у боротьбі за екологію.

Наприкінці 2019 року Ґрета була включена до переліку 100 найвпливовіших жінок світу за версією престижного видання Forbes, що стало черговим визнанням її глобального впливу.

У лютому 2020 року на честь юної активістки також був названий виявлений вид равликів Craspedotropis gretathunbergae, що мешкає у вологих тропічних лісах. Таке вшанування — символ уваги до проблем навколишнього середовища, які вона підіймає.

У липні 2020 року Ґрета стала лауреаткою гуманітарної премії Фонду Гюльбенкяна, отримавши один мільйон євро. Ця нагорода була присуджена за її рішучу боротьбу зі зміною клімату та внесок у захист природи.

На початку 2021 року, 12 січня, Пошта Швеції представила серію поштових марок, присвячених екологічним ініціативам країни. Одна з них зображує Ґрету Тунберг у жовтому дощовику, що стоїть на вершині гори та спостерігає за польотом ластівок. Це було символічне зображення її місії як захисниці природи. Автором ілюстрації виступив художник Хеннінг Трольбек.

29 червня 2023 року Ґрета Тунберг приїхала до України, щоб зосередитися на екологічних наслідках російської агресії та допомогти у розв’язанні проблем, пов’язаних з довкіллям.

З жовтня того ж року вона активно долучилася до акцій солідарності з палестинцями. Вона відкрито висловлювала незгоду з діями Ізраїлю в секторі Газа та виступала проти його участі в пісенному конкурсі Євробачення-2024.

5 жовтня 2024 року бельгійська поліція затримала Тунберг у Брюсселі під час демонстрації, коли група активістів заблокувала рух у центрі міста, повідомило видання De Morgen.

На початку червня 2025 року Ґрета разом з іншими активістами вирушила на борту судна Madleen у напрямку сектора Газа. Метою подорожі було подолання ізраїльської блокади, доставлення гуманітарної допомоги та привернення уваги міжнародної спільноти до тяжкої ситуації цивільного населення.

Ґрета Тунберг: що відомо про нагороди

Діяльність Ґрети Тунберг мала значну підтримку з боку міжнародної спільноти та лідерів держав. Її активізм був неодноразово відзначений престижними нагородами. Зокрема, у 2019 році журнал Time визнав її Людиною року. На той момент дівчинці було лише 16 років, що зробило її наймолодшою особою, нагородженою цим титулом. Роком раніше Time включив її до списку 25 найвпливовіших підлітків світу.

Підходи та рішучість екоактивістки знайшли відгук у лідерів, які схвально ставляться до екологічних питань та змін клімату. Проте не обійшлося й без гострої критики.

Позиція Ґрети часто ставала мішенню для критики з боку політиків, які дотримуються консервативних або протилежних поглядів. Серед її найгучніших опонентів були президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон та президент Росії, агресор Володимир Путін.

На адресу Тунберг також лунали звинувачення у зв’язках з Інгмаром Ренцхогом, засновником екологічної платформи We Don’t Have Time. Повідомлялося, що, використовуючи ім’я Ґрети, Ренцхог залучив понад мільйон доларів інвестицій у власний стартап. Приводом для обвинувачень стало те, що Тунберг певний час була членкинею молодіжної ради його фонду. Проте вона заявила, що не брала участі у фінансових кампаніях і не отримувала жодної матеріальної вигоди.

Після зростання популярності як ініціаторки шкільних кліматичних страйків, на Ґрету неодноразово намагалися впливати або використати її публічність у комерційних цілях.

Зокрема у 2018 році Інгмар Ренцхог запросив її стати неоплачуваною радницею молоді у своєму фонді, але пізніше без її згоди використовував її ім’я та фото для залучення фінансування до своєї компанії We Don’t Have Time AB. Згодом Тунберг вийшла з проєкту, заявивши про свою повну незалежність та відсутність будь-якої матеріальної вигоди від участі в цій ініціативі.

Фото: Greta Thunberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.