Украинцы, проживающие в Польше, существенно способствовали росту польской экономики, одновременно не нанеся ущерб рынку труда страны.

Такие выводы содержатся в совместном отчете консалтинговой компании Deloitte и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), пишет RMF FM.

В отчете под названием Анализ влияния беженцев из Украины на экономику Польши отмечается, что в 2024 году украинские беженцы обеспечили 2,7% ВВП Польши.

Уровень занятости среди украинцев трудоспособного возраста составляет 69%, тогда как среди поляков этот показатель достигает 75%.

Авторы исследования отмечают, что прибытие украинцев не привело к росту уровня безработицы или снижению реальных зарплат в стране. Наоборот — их участие на рынке труда положительно повлияло на занятость поляков и способствовало повышению эффективности как работников, так и предприятий.

В отчете говорится, что значительная часть украинских беженцев в Польше работает не по своей специальности — лишь около трети лиц с высшим образованием занимают должности, требующие соответствующей квалификации.

Кроме того, уровень владения польским языком существенно влияет на трудоустройство: те, кто свободно общается на польском, в среднем получают на 700 злотых (примерно 7 тыс. грн) больше ежемесячно, чем те, чей уровень языка является базовым.

Отчет основывается на модели, которая учитывает полное влияние на экономику и все публичные расходы — от налога на добавленную стоимость до взносов в фонды медицинского и социального страхования.

