Внесок українців в економіку Польщі становив 2,7% до ВВП у 2024 році – звіт ООН

Українці, які мешкають у Польщі, суттєво сприяли зростанню польської економіки, водночас не завдавши шкоди ринку праці країни.

Такі висновки містяться у спільному звіті консалтингової компанії Deloitte та Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), пише RMF FM.

Українці у Польщі

У звіті під назвою Аналіз впливу біженців з України на економіку Польщі зазначається, що у 2024 році українські біженці забезпечили 2,7% ВВП Польщі.

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Рівень зайнятості серед українців працездатного віку становить 69%, водночас серед поляків цей показник сягає 75%.

Автори дослідження наголошують, що прибуття українців не спричинило зростання рівня безробіття чи зниження реальних зарплат у країні. Навпаки – їхня участь на ринку праці позитивно вплинула на зайнятість поляків і сприяла підвищенню ефективності як працівників, так і підприємств.

У звіті йдеться, що значна частина українських біженців у Польщі працює не за своєю спеціальністю – лише близько третини осіб з вищою освітою обіймають посади, які потребують відповідної кваліфікації.

Крім того, рівень володіння польською мовою суттєво впливає на працевлаштування: ті, хто вільно спілкується польською, у середньому отримують на 700 злотих (приблизно 7 тис. грн) більше щомісяця, ніж ті, чий рівень мови є базовим.

Звіт ґрунтується на моделі, яка враховує повний вплив на економіку і всі публічні видатки – від податку на додану вартість до внесків у фонди медичного та соціального страхування.

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