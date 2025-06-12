Безвозвратные боевые потери РФ в Украине составляют до 500 тыс. человек — разведка Британии

Вооруженные силы России, вероятно, понесли примерно 1 миллион потерь убитыми и ранеными с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Об этом, ссылаясь на данные разведки, в соцсети Х сообщило Министерство обороны Великобритании.

— Из 1 миллиона, вероятно, около 250 тыс. российских солдат погибли или пропали без вести. Это наибольшие потери России со времен Второй мировой войны, — говорится в отчете.

Безвозвратные боевые потери

Отмечается, что в 2025 году в ходе агрессии против Украины Россия, вероятно, потеряла более 200 тыс. солдат, в то время как Генштаб ВСУ сообщает о ежедневных потерях россиян в среднем более 1 250 солдат.

В Минобороны Великобритании предположили, что безвозвратные боевые потери России (убитые, пропавшие без вести и тяжело искалеченные), вероятно, составляют от 400 тыс. до 500 тыс. лиц.

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— Тяжело и неизлечимо раненые солдаты перегружают российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях оказания помощи, что приводит к значительным логистическим проблемам и дефициту персонала, — говорится в материале.

Тактика “мясных штурмов”

В отчете МО Британии также отмечается, что российские войска, скорее всего, будут продолжать соблюдать тактику “мясных штурмов” для того, чтобы растянуть украинские силы, преодолеть оборонные линии и добиться тактических преимуществ.

Высшее руководство РФ, по мнению британской разведки, почти наверняка готово терпеть постоянные высокие потери, если это не будет негативно влиять на поддержку войны со стороны общественности и элиты и пока эти потери можно будет заменить новобранцами.

Источник: Минобороны Великобритании

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