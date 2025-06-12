Безповоротні бойові втрати РФ в Україні становлять до 500 тис. осіб – розвідка Британії

Збройні сили Росії, ймовірно, зазнали приблизно одного мільйона втрат убитими та пораненими з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це, посилаючись на дані розвідки, в соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

– З одного мільйона, ймовірно, близько 250 тис. російські солдати загинули або зникли безвісти. Це найбільші втрати Росії з часів Другої світової війни, – йдеться у звіті.

Безповоротні бойові втрати

Зазначається, що у 2025 році під час агресії проти України Росія, ймовірно, втратила понад 200 тис. солдатів, тоді як Генштаб ЗСУ повідомляє про щоденні втрати росіян у середньому понад 1 250 солдатів.

Зараз дивляться

У Міноборони Великої Британії припустили, що безповоротні бойові втрати Росії (убиті, зниклі безвісти і важко покалічені), ймовірно, становлять від 400 тис. до 500 тис. осіб.

– Важко і невиліковно поранені солдати перевантажують російську військово-медичну систему на всіх рівнях надання допомоги, що призводить до значних логістичних проблем та дефіциту персоналу, – йдеться у матеріалі.

Тактика “м’ясних штурмів”

У звіті МО Британії також наголошується, що російські війська, швидше за все, продовжуватимуть дотримуватися тактики “м’ясних штурмів” для того, щоб розтягнути українські сили, долати оборонні лінії та добиватися тактичних переваг.

Найвище керівництво РФ, на думку британської розвідки, майже напевно готове зазнавати постійних високих втрат, якщо це не негативно впливатиме на підтримку війни з боку громадськості та еліти, і поки ці втрати можна буде замінити новобранцями.

Джерело: Міноборони Великої Британії

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