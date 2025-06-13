Эксперт об атаке Израиля на Иран: РФ не против, чтобы мир переключился на Ближний Восток

Существуют определенные шансы, что после нападения Израиля на Иран и ответа Ирана может возникнуть Третья мировая война. В то же время Россия захочет представить себя в качестве посредника между Соединенными Штатами и Ираном.

Об этом ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Война Израиль-Иран: что говорит эксперт

По его словам, израильские ракетные удары по ядерным и военным целям на территории Ирана — это совершенно новая страница ирано-израильского противостояния. Израиль фактически уничтожил весь генералитет Ирана, ликвидированы ядерные ученые, нанесен очень большой репутационный удар по Тегерану.

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— Не исключаю, что в Иране может прозвучать — Мы объявляем войну! — сказал Сергей Данилов.

В воскресенье, 15 июня, в Омане должен состояться очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана. По словам заместителя директора Центра ближневосточных исследований, Израиль, наверное, решил не ждать этих переговоров, потому что чувствует, что они все равно ничем не закончатся. Ведь верховный лидер Ирана Хаменеи заявлял, что Иран не откажется от обогащения урана.

— Есть еще резолюция МАГАТЭ, которая прямо обвинила Иран в том, что он готовится к созданию ядерной бомбы. В Израиле решили, что время для разговоров прошло, переговоры будут безуспешны, Виткофф (спецпредставитель США) свою миссию не выполнил и поэтому нужно действовать самостоятельно, — говорит Сергей Данилов.

Как война Израиля и Ирана может повлиять на Украину

По словам Сергея Данилова, россияне пытались играть в игру, что якобы дружат с Ираном и могут помочь США в переговорах по иранской ядерной программе. Вполне вероятно, что россияне и дальше могут навязывать себя в качестве переговорщиков между США и Ираном и гарантом того, что Тегеран не перейдет какую-то красную линию, например, не заблокирует пролив Ормуз.

— Сразу скажу, что у России нет таких рычагов влияния на иранское руководство, но россияне будут пытаться это сделать, продать себя, — говорит Сергей Данилов.

По словам эксперта, режим в Иране довольно хрупок, хотя сейчас нет признаков того, что он скоро будет свергнут. В то же время такое развитие событий нельзя исключать, и потеря такого союзника будет серьезным ударом по России.

Иран может нанести удар по американским базам

Несмотря на заявления Соединенных Штатов, что они не имеют никакого отношения к израильским ударам по Ирану, в Тегеране вряд ли к этому прислушаются и вполне вероятно, что нанесут несколько ударов по американским базам в Ираке.

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