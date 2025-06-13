Експерт про атаку Ізраїлю на Іран: РФ не проти, щоб світ переключився на Близький Схід

Існують певні шанси, що після нападу Ізраїля на Іран та відповіді Ірану може виникнути Третя світова війна. Водночас Росія захоче себе представити як перемовника між Сполученими Штатами та Іраном.

Про це ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Війна Ізраїль-Іран: що каже експерт

За його словами, ізраїльські ракетні удари по ядерних та військових цілях на території Ірану – це абсолютно нова сторінка ірано-ізраїльського протистояння. Ізраїль фактично знищив весь генералітет Ірану, ліквідовані ядерні вчені, завдано дуже великого репутаційного удару по Тегерану.

Зараз дивляться

– Не виключаю, що в Ірані може прозвучати – Ми оголошуємо війну! – сказав Сергій Данилов.

У неділю, 15 червня, в Омані мають відбутися черговий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану. За словами заступника директора Центру близькосхідних досліджень, Ізраїль, напевно, вирішив не чекати цих переговорів, бо відчуває, що вони все одно нічим не закінчаться. Адже верховний лідер Ірану Хаменеї заявляв, що Іран не відмовиться від збагачення урану.

– Є ще резолюція МАГАТЕ, яка прямо звинуватила Іран, що він готується до створення ядерної бомби. В Ізраїлі вирішили, що час для розмов минув, переговори будуть неуспішні, Віткофф (спецпредставник США) свою місію не виконав і тому треба діяти самостійно, – каже Сергій Данилов.

Як війна Ізраїля-Ірану може вплинути на Україну

За словами Сергія Данилова, росіяни намагалися грати в гру, що начебто дружать з Іраном і можуть допомогти США у переговорах щодо іранської ядерної програми. Цілком ймовірно, що росіяни і далі можуть нав’язувати себе як перемовників між США та Іраном і гарантом того, що Тегеран не перейде якусь червону лінію, наприклад, не заблокує протоку Ормуз.

– Одразу скажу, що у Росії немає таких важелів впливу на іранське керівництво, але росіяни будуть намагатися це зробити, продати себе, – каже Сергій Данилов.

За словами експерта, Росія не проти, щоб світ переключився на ще один конфлікт — на Близький Схід.

– Ми бачимо, як ракети ППО спрямовані якраз з України в Ізраїль для того, щоб збивати ті безпілотники, які летять на Ізраїль. І це може продовжитися, — наголосив експерт.

Водночас він зауважив, що режим в Ірані доволі крихкий, хоча зараз немає ознак того, що він скоро буде повалений. Проте такий розвиток подій не можна виключати, і втрата такого союзника, як Іран, буде серйозним ударом по Росії.

Іран може вдарити по американських базах

Попри заяви Сполучених Штатів, що вони не мають жодного стосунку до ізраїльських ударів по Ірану, у Тегерані навряд чи до цього дослухаються і цілком ймовірно, що завдадуть кількох ударів по американських базах в Іраку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.