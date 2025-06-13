МИД Израиля объявил о закрытии дипломатических миссий по всему миру

Министерство иностранных дел Израиля объявило, что в свете последних событий израильские миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги временно не будут предоставляться. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на странице Посольства Израиля в Украине.

Израиль закрывает посольства – что известно

МИД Израиля призывает всех граждан, находящихся за рубежом, заполнить онлайн-форму, чтобы сообщить о своем местонахождении и текущем состоянии.

Такая форма использовалась и после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года – для координации возвращения резервистов и организации спасательных рейсов, отмечает The Times of Israel.

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Посольство Израиля в Украине также опубликовало рекомендации по безопасности для израильтян за рубежом:

избегать публичного использования еврейской или израильской символики;

не раскрывать в соцсетях местонахождение или маршруты путешествий;

не посещать крупные публичные мероприятия, связанные с Израилем или еврейскими общинами;

в случае угрозы немедленно выполнять указания местных сил безопасности;

быть особенно внимательными в общественных местах;

в чрезвычайных случаях обращаться в местную израильскую миссию по телефонам, указанным на странице контактов.

Также уточняется, что в случае чрезвычайной ситуации нужно немедленно обращаться в дежурную службу Министерства иностранных дел Израиля.

Напомним, что ночью 13 июня израильские военные нанесли масштабные авиаудары по территории Ирана, поразив важные объекты, связанные с ядерной и оборонной инфраструктурой.

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