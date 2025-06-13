МЗС Ізраїлю оголосило про закриття дипломатичних місій по всьому світу

Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило, що у зв’язку з останніми подіями ізраїльські місії по всьому світу будуть зачинені, а консульські послуги тимчасово не надаватимуться. Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сторінці Посольства Ізраїлю в Україні.

Ізраїль закриває посольства – що відомо

МЗС Ізраїлю закликає усіх громадян, які перебувають за кордоном, заповнити онлайн-форму, щоб повідомити про своє місцеперебування та поточний стан.

Така форма використовувалась і після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року – для координації повернення резервістів та організації рятувальних рейсів, зазначає The Times of Israel.

Зараз дивляться

Посольство Ізраїлю в Україні також опублікувало рекомендації щодо безпеки для ізраїльтян за кордоном:

уникати публічного використання єврейської або ізраїльської символіки;

не розкривати у соцмережах місцеперебування або маршрути подорожей;

не відвідувати великі публічні заходи, пов’язані з Ізраїлем або єврейськими громадами;

у разі загрози негайно виконувати вказівки місцевих сил безпеки;

бути особливо уважними у громадських місцях;

у надзвичайних випадках звертатися до місцевої ізраїльської місії за телефонами, вказаними на сторінці контактів.

Також уточнюється, що у разі надзвичайної ситуації потрібно негайно звертатися до чергової служби Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Нагадаємо, що вночі 13 червня ізраїльські військові здійснили масштабні авіаудари по території Ірану, уразивши важливі об’єкти, пов’язані з ядерною та оборонною інфраструктурою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.