Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

МЗС Ізраїлю оголосило про закриття дипломатичних місій по всьому світу

Ізраїль закриває посольства по всьому світу
Фото: Unsplash

Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило, що у зв’язку з останніми подіями ізраїльські місії по всьому світу будуть зачинені, а консульські послуги тимчасово не надаватимуться. Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сторінці Посольства Ізраїлю в Україні.

Ізраїль закриває посольства – що відомо

МЗС Ізраїлю закликає усіх громадян, які перебувають за кордоном, заповнити онлайн-форму, щоб повідомити про своє місцеперебування та поточний стан.

Така форма використовувалась і після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року – для координації повернення резервістів та організації рятувальних рейсів, зазначає The Times of Israel.

Зараз дивляться

Посольство Ізраїлю в Україні також опублікувало рекомендації щодо безпеки для ізраїльтян за кордоном:

  • уникати публічного використання єврейської або ізраїльської символіки;
  • не розкривати у соцмережах місцеперебування або маршрути подорожей;
  • не відвідувати великі публічні заходи, пов’язані з Ізраїлем або єврейськими громадами;
  • у разі загрози негайно виконувати вказівки місцевих сил безпеки;
  • бути особливо уважними у громадських місцях;
  • у надзвичайних випадках звертатися до місцевої ізраїльської місії за телефонами, вказаними на сторінці контактів.

Також уточнюється, що у разі надзвичайної ситуації потрібно негайно звертатися до чергової служби Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Нагадаємо, що вночі 13 червня ізраїльські військові здійснили масштабні авіаудари по території Ірану, уразивши важливі об’єкти, пов’язані з ядерною та оборонною інфраструктурою.

Читайте також
МЗС України про ситуацію на Близькому Сході: Іран – джерело проблем не лише в регіоні
МЗС України

Пов'язані теми:

ІзраїльВійна в Ізраїліпосольства
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь