Рейтинг армии Ирана 2025: какое место занимает и численность войска

Согласно рейтингу Global Fire Power вооруженные силы Ирана вошли в 20 лучших военных государств мира.

Какое место получила армия Ирана в списке популярного аналитического сайта — читайте в материале Фактов ICTV.

Иран: армия и рейтинг войска

Исламская Республика Иран — государство Западной Азии, вкладывающее много усилий в производство различных видов вооружения. Изготовленное Ираном оружие, в частности, получает страна-агрессор РФ. Речь идет, например, о дронах-камикадзе Shahed.

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По оценкам Global Firepower Иран займет 16-ю позицию среди сильнейших армий мира. В 2024 году армия Ирана занимала 14-е место в этом списке.

Армия Ирана является одной из наибольших на Ближнем Востоке. По оценке Международного института стратегических исследований, вооруженные силы Ирана насчитывают не менее 580 тыс. военнослужащих и около 200 тыс. резервных сил. Речь идет о регулярной армии и военных формированиях Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Рейтинг армий 2025 года: что известно

Рейтинг, который составляет Global Fire Power, базируется на анализе численности армии, объемах военного бюджета, уровне вооружения и геополитическом расположении государства. Один из главных критериев — индекс силы (PowerIndex), значение которого ежегодно меняется с учетом актуальных данных.

В 2025 году Украина находится на 20-й строчке. В 2024 году ВСУ занимали 18-е место, а в 2023 году армия Украины находилась на 15-й позиции.

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