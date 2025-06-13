РФ потеряла Су-25 в Донецкой области из-за “дружественного огня”

Российские военные сбили свой же штурмовик Су-25 в результате “дружественного огня” на Угледарско-Авдеевском направлении.

О потере российского штурмовика сообщил украинский OSINT-аналитик AviVector.

Россия сбила собственный Су-25

По его данным, во время выполнения боевого задания пара штурмовиков Су-25, вылетевшая с аэродрома Таганрог-Центральный, действовала на Угледарско-Авдеевском направлении.

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В ходе миссии один из самолетов потерпел крушение и разбился на территории Донецкой области. Пилот успел катапультироваться перед падением машины.

Для его эвакуации в район падения прибыл российский вертолет Ми-8МТПР, который забрал пострадавшего летчика.

По данным OSINTtechnical, штурмовик Су-25 предварительно сбили неуправляемой ракетой, выпущенной другим Су-25 – его напарником по миссии.

Потерю штурмовика подтвердили российские z-блогеры и военные каналы. В частности, российские пропагандисты признали факт аварии Су-25 из-за “дружественного огня”.

Ранее подразделение Кракен ликвидировало символического миллионного российского оккупанта.

Им оказался Машанёв Сергей Николаевич – уроженец Камчатского края 1978 года рождения, который был военнослужащим тихоокеанской морской пехоты Вооруженных сил РФ.

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