Блез Метревели возглавит британскую разведку: что известно о первой женщине — руководителе МІ6

Впервые в истории разведывательной службы Британии ее руководителем станет женщина — Блез Метревели. Она заменит на посту Ричарда Мура и будет 18-й руководительницей организации.

Метревели заявила, что “гордится и благодарна” за то, что ее пригласили возглавить разведывательную службу.

Премьер-министр Кир Стармер назвал это назначение “историческим” и подчеркнул, что сейчас работа разведывательных служб Британии еще никогда не была такой важной.

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Задачей ведомства является сбор разведывательных данных за рубежом для улучшения безопасности Великобритании, а его главными целями являются противодействие терроризму, укрепление кибербезопасности. Личности сотрудников разведки не разглашаются, только руководитель ведомства является публичным представителем.

Блез Метревели станет руководителем разведслужбы Британии

47-летняя Метревели, которая работает в разведке с 1999 года, сейчас занимает должность генерального директора — руководителя ключевого отдела технологий и инноваций.

— MI6 (Секретная разведывательная служба МИД Великобритании, — Ред.) играет жизненно важную роль — вместе с MI5 и Центром связи правительства (GCHQ) — в обеспечении безопасности британского народа и продвижении интересов Великобритании за рубежом, — сказала новая руководительница МІ6.

Метревели изучала антропологию в Кембриджском университете, ранее занимала должности директора в MI5 — дочерней службе внутренней безопасности MI6. Большую часть своей карьеры работала на Ближнем Востоке и в Европе.

Она является кавалером ордена Святого Михаила и Святого Георгия (CMG) за заслуги в британской внешней политике.

В декабре 2021 года во время деятельности в MI5 под псевдонимом Директор К Метревели говорила, что угрозы национальной безопасности Великобритании “действительно разнообразны”.

— Угрозы, которые мы рассматриваем, касаются преимущественно защиты правительства, защиты тайн, защиты наших людей — следовательно, противодействия покушениям — защиты нашей экономики, чувствительных технологий и критически важных знаний, — сказала она.

Она добавила, что “деятельность российского государства, а не сама Россия, остается угрозой” и что Китай “меняет мир, и это создает удивительные возможности и угрозы для Великобритании”.

Источник : BBC

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