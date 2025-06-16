Блез Метревелі очолить британську розвідку: що відомо про першу жінку — керівницю МІ6

Уперше в історії розвідувальної служби Британії її керівницею стане жінка — Блез Метревелі. Вона замінить на посаді Річарда Мура та буде 18-ю керівницею організації.

Метревелі заявила, що “пишається та вдячна” за те, що її запросили очолити розвідувальну службу.

Прем’єр-міністр Кір Стармер назвав це призначення “історичним” та наголосив, що наразі робота розвідувальних служб Британії ще ніколи не була такою важливою.

Зараз дивляться

Завданням відомства є збір розвідувальних даних за кордоном для покращення безпеки Великої Британії, а його головними цілями є протидія тероризму, зміцнення кібербезпеки. Особи співробітників розвідки не розголошуються, лише керівник відомства є публічним представником.

Блез Метревелі стане керівницею розвідслужби Британії

47-річна Метревелі, яка працює у розвідці з 1999 року, наразі обіймає посаду генерального директора – керівника ключового відділу технологій та інновацій.

– MI6 (Секретна розвідувальна служба МЗС Великої Британії, – Ред.) відіграє життєво важливу роль — разом з MI5 та Центром зв’язку уряду (GCHQ) — у забезпеченні безпеки британського народу та просуванні інтересів Великої Британії за кордоном, — сказала нова очільниця МІ6.

Метревелі вивчала антропологію в Кембриджському університеті, раніше обіймала посади директора в MI5 – дочірній службі внутрішньої безпеки MI6. Більшу частину своєї кар’єри працювала на Близькому Сході та в Європі.

Вона є кавалером ордена Святого Михайла і Святого Георгія (CMG) за заслуги у британській зовнішній політиці.

У грудні 2021 року під час діяльності у MI5 під псевдонімом Директор К Метревелі казала, що загрози національній безпеці Великої Британії “дійсно різноманітні”.

– Загрози, які ми розглядаємо, стосуються переважно захисту уряду, захисту таємниць, захисту наших людей – отже, протидії замахам – захисту нашої економіки, чутливих технологій та критично важливих знань, – сказала вона.

Вона додала, що “діяльність російської держави, а не сама Росія, залишається загрозою” і що Китай “змінює світ, і це створює дивовижні можливості та загрози для Великої Британії”.

Джерело : BBC

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