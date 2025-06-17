ЕСПЧ объявит решение по делу Украина и Нидерланды против России 9 июля

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил правительству Украины о решении объявить 9 июля 2025 года вердикт по делу Украина и Нидерланды против России.

Об этом сообщили в Минюсте Украины.

Крупнейший межгосударственный иск

Дело является крупнейшим межгосударственным в истории ЕСПЧ, объединяя четыре заявления и охватывая период с 2014 года по настоящее время.

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Рассмотрение касается преступлений на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, включая действия РФ во время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Отдельную часть составляет заявление Нидерландов о сбивании малайзийского рейса MH17 в июле 2014 года с 298 погибшими.

К делу присоединились 26 государств и одна неправительственная организация.

12 июня 2024 года состоялись устные слушания, где Украина представила позицию по событиям с 2014 года и военным преступлениям с начала полномасштабного вторжения.

25 января 2023 года ЕСПЧ в решении о приемлемости установил, что с 11 мая 2014 года по 26 января 2022 года захваченные российскими силами территории Донбасса находились под юрисдикцией РФ.

Суд подтвердил присутствие российских военных в Украине с апреля 2014 года и широкомасштабное развертывание армии РФ с августа 2014-го.

ЕСПЧ также определил, что сбивание MH17 произошло на территории под эффективным контролем российских оккупационных администраций.

Что предшествовало

Масштабное межгосударственное дело находится в производстве ЕСПЧ с 2014 года после подачи Киевом первых жалоб о событиях на Донбассе и в оккупированном Крыму.

В ноябре 2020 года суд объединил три межгосударственные жалобы в одно дело.

А 26 января, во французском Страсбурге Европейский суд по правам человека провел слушания по делу о преступлениях России на украинском Донбассе.

Совет Международной организации гражданской авиации официально возложил вину за катастрофу рейса MH17 на РФ.

ICAO подтвердила нарушение Россией положений Чикагской конвенции в результате противоправного применения военного вооружения против пассажирского самолета.

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