В среду, 26 января, во французском Страсбурге Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проведет слушания по делу о преступлениях России на украинском Донбассе.

Согласно информации на сайте ЕСПЧ, заседание началось в 9.15 по местному времени (или в 10.15 по Киеву).

В Страсбург прибыла украинская делегация во главе с министром юстиции Денисом Малюськой.

Устные слушания будут касаться приемлемости объединенного межгосударственного дела под названием: Украина и Нидерланды против России.

Речь идет о деле против РФ относительно Донбасса (событий на востоке Украины), которое объединяет три межгосударственных заявления:

• Украина против России (№8019/16), которое касается нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса;

• Украина против России (№ 43800/14), которое касается похищения и попыток незаконного вывоза детей-сирот с Донбасса в РФ в 2014 году;

• Нидерланды против России (№ 28525/20) об уничтожении в июле 2014 года в небе над Донбассом пассажирского самолета Малайзийских авиалиний МН17.

Это масштабное межгосударственное дело находится в производстве ЕСПЧ с 2014 года: тогда Киев подал первые жалобы по событиям на Донбассе и в оккупированном Крыму.

В ноябре 2020 года ЕСПЧ объединил все три межгосударственных жалобы в одно дело Украина и Нидерланды против РФ.

Что сегодня будут рассматривать в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека будет решать, есть ли у него юрисдикция для рассмотрения дела о событиях на Донбассе в период с апреля 2014 года.

Это важный этап, после которого суд мог бы перейти к рассмотрению заявлений по существу.

Как отметили в Министерстве юстиции Украины, сегодня команда Минюста будет доказывать в ЕСПЧ, что именно Россия оккупировала отдельные территории Донецкой и Луганской областей с апреля 2014 года, осуществляет там контроль и виновна в массовых нарушениях прав человека на оккупированных территориях.

– Целью межгосударственного заявления является установление юрисдикции ЕСПЧ, подтверждение осуществления РФ эффективного контроля над временно оккупированными территориями и доказательство ее ответственности за нарушения прав человека в Донецкой и Луганской областях, — подчеркнули в министерстве.

Речь идет о нарушении таких прав человека и основных свобод, как: право на жизнь; запрет пыток; право на свободу и личную неприкосновенность; право на справедливый суд; свобода мысли, совести и религии; запрет дискриминации и другие.

С 2014 года Украина передала в ЕСПЧ тысячи страниц доказательств, а также видео-, аудио- и другие доказательства по этому делу. Среди них – данные о перемещении российских войск через границу Украины; данные об обстрелах украинской территории с территории РФ; информация об обнаруженном российском оружии и военной технике; свидетельства очевидцев российской агрессии и нарушений ею прав человека на оккупированных территориях.

Во время устных слушаний первыми выступят представители РФ, вторыми – представители Украины, и третьими – представители Нидерландов.

После устных слушаний ЕСПЧ понадобится время, чтобы проанализировать их результаты и принять решение о приемлемости дела.

Если ЕСПЧ признает это межгосударственное дело приемлемым, то перейдет к рассмотрению жалоб по существу.

Источник: ЕСПЧ, Министерство юстиции Украины