ЄСПЛ оголосить рішення у справі Україна та Нідерланди проти Росії 9 липня

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомив ряду України про рішення оголосити 9 липня 2025 року вердикт у справі Україна та Нідерланди проти Росії.

Про це повідомили у Мін’юсті України.

Найбільший міждержавний позов

Справа є найбільшою міждержавною в історії ЄСПЛ, об’єднуючи чотири заяви та охоплюючи період з 2014 року до сьогодення.

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Розгляд стосується злочинів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, включаючи дії РФ під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Окрему частину становить заява Нідерландів щодо збиття малайзійського рейсу MH17 у липні 2014 року з 298 загиблими.

До справи долучилися 26 держав та одна неурядова організація.

12 червня 2024 року відбулися усні слухання, де Україна представила позицію щодо подій з 2014 року та воєнних злочинів з початку повномасштабного вторгнення.

25 січня 2023 року ЄСПЛ у рішенні щодо прийнятності встановив, що з 11 травня 2014 року до 26 січня 2022 року захоплені російськими силами території Донбасу перебували під юрисдикцією РФ.

Суд підтвердив присутність російських військових в Україні з квітня 2014 року та широкомасштабне розгортання армії РФ з серпня 2014-го.

ЄСПЛ також визначив, що збиття MH17 відбулося на території під ефективним контролем російських окупаційних адміністрацій.

Що передувало

Масштабна міждержавна справа перебуває у провадженні ЄСПЛ з 2014 року після подання Києвом перших скарг щодо подій на Донбасі та в окупованому Криму.

У листопаді 2020 року суд об’єднав три міждержавні скарги в одну справу.

А 26 січня, у французькому Страсбурзі Європейський суд з прав людини провів слухання в справі щодо злочинів Росії на українському Донбасі.

Рада Міжнародної організації цивільної авіації офіційно поклала провину за катастрофу рейсу MH17 на РФ.

ICAO підтвердила порушення Росією положень Чиказької конвенції внаслідок протиправного застосування військового озброєння проти пасажирського літака.

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