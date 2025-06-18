Польша помогла эвакуировать нескольких граждан Украины из Израиля

Польша начала эвакуацию людей из Израиля из-за обострения ситуации в регионе. Первая группа из около 160 пассажиров уже прибыла в пункт назначения, среди них есть и граждане Украины.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Польши Генрика Мостицкая-Дендис на пресс-конференции в Варшаве 18 июня, пишет tvn24.pl.

Польша эвакуировала первую группу людей из Израиля

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что первая группа польских граждан, вылетевших из Тель-Авива, прибыла в Варшаву утром около 6:50 в среду. Они летели из Израиля в Польшу через Египет.

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— Они вылетели из нашего объекта в Тель-Авиве, они добрались до Польши через Египет. Завтра еще один рейс. Возвращайтесь безопасно, – написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Вместе с поляками из Израиля эвакуировали также людей из Германии и Украины. Всего на борту было около 160 пассажиров.

— Я говорю примерно, потому что у нас также есть маленькие дети, которых официально не учитывают в списке пассажиров, если им еще нет трех лет, — пояснила она.

Следующий рейс из Иордании запланирован на четверг, 19 июня. Военным самолетом вылетит 65 польских граждан.

Источник: tvn24.pl

Фото: Радослав Сикорский

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