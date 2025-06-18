Польща допомогла евакуювати кількох громадян України з Ізраїлю

Польща розпочала евакуацію людей з Ізраїлю через загострення ситуації в регіоні. Перша група з близько 160 пасажирів вже прибула до пункту призначення, серед них є й громадяни України.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Польщі Генріка Мостицька-Дендіс на пресконференції у Варшаві 18 червня, пише tvn24.pl.

Польща евакуювала першу групу людей з Ізраїлю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що перша група польських громадян, які вилетіли з Тель-Авіва, прибула до Варшави вранці близько 6:50 в середу. Вони летіли з Ізраїлю до Польщі через Єгипет.

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– Вони вилетіли з нашого об’єкта в Тель-Авіві, вони дісталися Польщі через Єгипет. Завтра ще один рейс. Повертайтеся безпечно, – написав він у соцмережі X (раніше Twitter).

Разом з поляками з Ізраїлю евакуювали також людей з Німеччини та України. Всього на борту було близько 160 пасажирів.

– Я кажу приблизно, тому що у нас також є маленькі діти, яких офіційно не враховують у списку пасажирів, якщо їм ще немає трьох років, – пояснила вона.

Наступний рейс з Йорданії запланований на четвер, 19 червня. Військовим літаком вилетить 65 польських громадян.

Джерело: tvn24.pl

Фото: Радослав Сікорський

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