МИД призывает украинцев покинуть Израиль и Иран: рекомендации на фоне эскалации

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан срочно покинуть Израиль и Иран из-за опасности, вызванной вооруженным конфликтом между странами.

Речь идет о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке, которое уже привело к жертвам среди гражданского населения.

Рекомендации украинцам от МИД

Во внешнеполитическом ведомстве настоятельно рекомендуют украинцам, находящимся на территории Израиля и Ирана, как можно быстрее покинуть регион до стабилизации ситуации. Тем, кто не может выехать, советуют неукоснительно соблюдать правила безопасности.

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Среди рекомендаций от МИД Украины указаны следующие:

Сохраняйте бдительность: следите за официальными сообщениями, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в укрытие.

Не выходите без необходимости: избегайте массовых скоплений, сохраняйте спокойствие.

Имейте документы при себе: это поможет быстрее пройти проверки или эвакуацию.

Следите за обновлениями посольств: они публикуют информацию об эвакуационных путях.

Украинские посольства в обеих странах уже формируют эвакуационные списки и ищут безопасные способы вывоза граждан. В случае опасности призывают обращаться в дипломатические учреждения или звонить на круглосуточную горячую линию МИД по номеру +38 044 238 15 88 или писать на электронную почту cons_or@mfa.gov.ua.

Конфликт на Ближнем Востоке

Израиль и Иран уже несколько дней обмениваются ракетными ударами. ЦАХАЛ сообщает об ударах по более чем 700 объектам в Иране, включая ракетные базы и ядерную инфраструктуру.

В ответ Иран выпустил ракеты по израильским городам – Хайфе, Ашкелону и Тель-Авиву. В результате обстрелов есть погибшие и сотни пострадавших. Есть сообщения о попаданиях в жилые дома и масштабных пожарах. Тем, кто не может уехать, советуют неукоснительно соблюдать правила безопасности. Список рекомендаций – в материале.

Источник : МИД

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