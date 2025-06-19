Испания против плана Рютте повысить расходы на оборону до 5% ВВП

Испания намерена выступить против планов НАТО повысить целевой уровень оборонных расходов стран-членов до 5% от ВВП.

Это может стать источником серьезных разногласий с президентом США Дональдом Трампом, который настаивает на увеличении расходов Европы на собственную безопасность, пишет Bloomberg.

Испания не увеличит оборонные расходы до 5%

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в письме, что выступает против новой инициативы, которую альянс планирует утвердить на саммите на следующей неделе.

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На встрече в Гааге лидеры 32 стран-членов НАТО будут обсуждать трансформацию Альянса в ответ на вызовы, вызванные вторжением России в Украину и вероятным сокращением обязательств США в области безопасности в Европе.

Вашингтон настаивает на беспрецедентном увеличении оборонных расходов и на том, чтобы европейские союзники взяли больше ответственности за собственную защиту.

— Испания не может взять на себя обязательства по конкретному проценту расходов от ВВП на этом саммите. Для Испании цель в 5% была бы не только нереалистичной, но и контрпродуктивной, — написал Санчес в письме от 19 июня.

По информации лиц, знакомых с ходом переговоров, на Санчеса оказывается серьезное давление, чтобы он согласился с новой позицией. Дискуссии продлятся как минимум до выходных.

Большинство стран НАТО, особенно те, которые граничат с Россией, уже поддерживают обязательство тратить 5% ВВП на оборону. Однако ряд государств, в частности Испания, Италия и Португалия, выразили сомнения по поводу внедрения этого показателя. Испания сейчас единственная, кто открыто выступает против такого повышения.

Рютте планирует достичь показателя в 5% ВВП к 2032 году

Первоначальное предложение Рютте предусматривало достижение показателя в 5% к 2032 году, однако срок могут перенести на 2035 год — по просьбе таких стран, как Италия и Бельгия.

В целом в рамках целевого показателя 1,5% планируется направить на расходы, связанные с обороной, такие как кибербезопасность и инфраструктура для транспортировки войск и техники.

По словам источников, эти критерии достаточно широки, поэтому все союзники могут быстро выполнить эту часть плана. Однако увеличение базовых оборонных расходов с 2% до 3,5% будет значительно сложнее реализовать.

Согласно процедуре, НАТО пересмотрит состав сил и средств, которые считает необходимыми, в 2029 году. Это может дать определенную гибкость странам, которые тратят меньше всего — в частности Испании.

В апреле Санчес объявил, что Испания увеличит оборонные расходы с 1,4% до 2% ВВП до конца года, но предупредил, что не намерен превышать этот уровень.

В письме к Рютте, отправленном в четверг, он допустил возможность повышения максимум до 2,1%.

Санчес также сталкивается с внутренним политическим давлением. Большинство его политических союзников в составе меньшинства в парламенте выступают против увеличения военных расходов.

Кроме того, коррупционный скандал с участием двух бывших советников Санчеса ставит под сомнение способность правительства завершить свою каденцию, которая должна продлиться до 2027 года.

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