Іспанія проти плану Рютте підвищити витрати на оборону до 5% ВВП

Іспанія має намір виступити проти планів НАТО підвищити цільовий рівень оборонних витрат країн-членів до 5% від ВВП.

Це може стати джерелом серйозних розбіжностей із президентом США Дональдом Трампом, який наполягає на збільшенні витрат Європи на власну безпеку, пише Bllomberg.

Іспанія не може збільшити оборонні витрати до 5%

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте у листі, що виступає проти нової ініціативи, яку альянс планує затвердити на саміті наступного тижня.

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На зустрічі в Гаазі лідери 32 країн-членів НАТО будуть обговорювати трансформацію Альянсу у відповідь на виклики, спричинені вторгненням Росії в Україну та ймовірним скороченням безпекових зобов’язань США в Європі.

Вашингтон наполягає на безпрецедентному збільшенні оборонних витрат та на тому, щоб європейські союзники взяли більше відповідальності за власний захист.

– Іспанія не може взяти на себе зобов’язання щодо конкретного відсотка витрат від ВВП на цьому саміті. Для Іспанії мета у 5% була б не лише нереалістичною, а й контрпродуктивною, – написав Санчес у листі від 19 червня.

За інформацією осіб, обізнаних із перебігом переговорів, на Санчеса чиниться серйозний тиск, аби він погодився з новою позицією. Дискусії триватимуть щонайменше до вихідних.

Більшість країн НАТО, особливо ті, що межують із Росією, вже підтримують зобов’язання витрачати 5% ВВП на оборону. Проте низка держав, зокрема Іспанія, Італія та Португалія, висловили сумніви щодо впровадження цього показника. Іспанія нині єдина, хто відкрито виступає проти такого підвищення.

Рютте планує досягти показника у 5% ВВП до 2032 року

Початкова пропозиція Рютте передбачала досягнення показника у 5% до 2032 року, однак термін можуть перенести до 2035-го – на прохання таких країн, як Італія та Бельгія.

Загалом у межах цільового показника 1,5% планується спрямувати на витрати, пов’язані з обороною, такі як кібербезпека й інфраструктура для транспортування військ та техніки.

За словами джерел, ці критерії досить широкі, тому всі союзники можуть швидко виконати цю частину плану. Однак збільшення базових оборонних витрат з 2% до 3,5% буде значно складніше реалізувати.

Згідно з процедурою, НАТО перегляне склад сил і засобів, які вважає необхідними, у 2029 році. Це може дати певну гнучкість країнам, що витрачають найменше – зокрема Іспанії.

У квітні Санчес оголосив, що Іспанія збільшить оборонні витрати з 1,4% до 2% ВВП до кінця року, але попередив, що не має наміру перевищувати цей рівень.

У листі до Рютте, надісланому у четвер, він припустив можливість підвищення максимум до 2,1%.

Санчес також стикається з внутрішнім політичним тиском. Більшість його політичних союзників у складі меншості в парламенті виступають проти збільшення військових витрат.

Крім того, корупційний скандал за участю двох колишніх радників Санчеса ставить під сумнів здатність уряду завершити свою каденцію, яка має тривати до 2027 року.

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