Мобілізація в Ізраїлі: хто підлягає призову у 2025 році

На тлі нестабільної безпеки в регіоні та загрози з боку Ірану в Ізраїлі оголосили мобілізацію. Система оборони країни активно спирається на резерви та гнучку мобілізаційну модель, яка охоплює як чоловіків, так і жінок, включно з новими репатріантами.

Про особливості мобілізації в Ізраїлі читайте в нашому матеріалі.

Як працює мобілізація в Ізраїлі

Ізраїль має унікальну військову систему: всі громадяни, незалежно від статі, проходять обов’язкову військову службу, а потім переходять у резерв. Це дає змогу Ізраїлю в разі загрози миттєво мобілізувати десятки або навіть сотні тисяч резервістів, які мають бойовий досвід.

Зараз дивляться

Мобілізація в Ізраїлі не потребує оголошення загальної військової мобілізації, як це робиться в інших країнах. Замість цього ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) розробляє точкові мобілізаційні хвилі, які можуть бути дуже швидкими і масовими. В Ізраїлі мобілізація резервістів відбувається через спеціальні повідомлення.

Скільки людей мобілізовано в Ізраїлі

За офіційними даними ізраїльського Міноборони, тільки в жовтні 2023 року було мобілізовано понад 300 000 резервістів – це найбільший мобілізаційний призов з 1973 року.

У 2025 році, з урахуванням напруженості на півночі і в Газі, мобілізаційні дії тривають. Точні цифри на червень 2025 року не розголошуються.

Мобілізація жінок в Ізраїлі

Жінки в Ізраїлі підлягають обов’язковій службі так само, як і чоловіки. Після закінчення строкової служби, частина жінок залишається в резерві. За необхідності мобілізація жінок в Ізраїлі відбувається нарівні з чоловіками, особливо в медичних, тилових і технологічних підрозділах.

Жінки з дітьми молодше певного віку або вагітні можуть бути звільнені від призову, але це не завжди автоматична підстава.

Мобілізація репатріантів: кого стосується

Призовний вік в Ізраїлі для проходження строкової служби для чоловіків – з 18 до 29 років. Однак тут є нюанси, особливо якщо йдеться про резервістів, одружених або заміжніх громадян, людей із дітьми і, звісно, репатріантів.

Обов’язкова військова служба поширюється на тих, хто здійснив алію (репатріацію) до досягнення 20 років. Якщо людина приїхала до Ізраїлю старшою за цей вік, наприклад у 34, 39 або 42 роки, з Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вона, найімовірніше, не зіткнеться.

Правила призову репатріантів змінювалися кілька разів. Існують різні умови залежно від дати репатріації:

якщо алія відбулася після 1 червня 2020 року;

з 1 травня 2015 до 31 травня 2020 року;

або до 1 травня 2015 року.

Призвати на службу одразу після приїзду неможливо. Для строкової служби має минути щонайменше 12 місяців після репатріації. Щодо служби в резерві – вона можлива через 24 місяці після прибуття в країну.

Репатріант може бути призваний до армії, але це залежить від віку, сімейного стану і дати отримання громадянства Ізраїлю. Автоматичної мобілізації не відбувається.

Вік мобілізації в Ізраїлі

Мобілізація в Ізраїлі за віком ділиться на кілька категорій:

Чоловіки – до 40-45 років (залежно від військової спеціальності та звання), офіцери – до 49 років.

Жінки – до 38 років, при цьому багато хто звільняється після народження дітей або з медичних причин.

В особливих випадках можуть залучатися навіть старші вікові групи, якщо їхні знання і навички критично важливі для армії (наприклад, кібербезпека, медицина, логістика).

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