Сейм Литвы поддержал национальные санкции против РФ и Беларуси

Сейм Литвы одобрил законодательные изменения, дающие правительству право самостоятельно вводить экономические санкции против России и Беларуси, без отдельного решения Европейского Союза.

Новые правила позволят стране действовать независимо, если общая позиция ЕС будет заблокирована, сообщает национальный вещатель LRT.

Национальные санкции против РФ и Беларуси

— Правительство Литвы может ввести два вида санкций: замораживание активов и секторальные, то есть экономические ограничения. В обоих случаях списки лиц и компаний, подпадающих под санкции, будут сформированы кабинетом министров, — говорится в сообщении.

За инициативу проголосовали 102 депутата, один воздержался, против не выступил никто.

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Поправки инициировало Министерство иностранных дел Литвы. В ведомстве пояснили, что цель введенных изменений — создать механизм национального реагирования в случае, если санкции ЕС не будут продлены.

Там напомнили, что подобные ситуации уже становились предметом беспокойства из-за позиции отдельных стран-членов Евросоюза, в частности Венгрии.

Напомним, 16 июня Совет ЕС принял решение продлить ограничения, введенные в ответ на аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2026 года. Эти санкции действуют еще с 2014 года и охватывают широкий спектр экономических и финансовых запретов.

10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России, который включает новые ограничения в энергетическом секторе, банковской сфере, а также расширение экспортных запретов.

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