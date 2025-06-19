Сейм Литви підтримав національні санкції проти РФ та Білорусі

Сейм Литви схвалив законодавчі зміни, що надають уряду право самостійно вводити економічні санкції проти Росії та Білорусі, без окремого рішення Європейського Союзу.

Нові правила дозволять країні діяти незалежно, якщо спільна позиція ЄС буде заблокована, повідомляє національний мовник LRT.

Національні санкції проти РФ та Білорусі

– Уряд Литви може запровадити два види санкцій: заморожування активів і секторальні, тобто економічні обмеження. В обох випадках списки осіб і компаній, які підпадають під санкції, будуть сформовані кабінетом міністрів, – ідеться в повідомленні.

За ініціативу проголосували 102 депутати, один утримався, проти не виступив ніхто.

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Поправки ініціювало Міністерство закордонних справ Литви. У відомстві пояснили, що мета введених змін – створити механізм національного реагування у разі, якщо санкції ЄС не будуть продовжені.

Там нагадали, що подібні ситуації вже ставали предметом занепокоєння через позицію окремих країн-членів Євросоюзу, зокрема Угорщини.

Нагадаємо, 16 червня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити обмеження, запроваджені у відповідь на анексію Криму та Севастополя, до 23 червня 2026 року. Ці санкції діють ще з 2014-го та охоплюють широкий спектр економічних та фінансових заборон.

10 червня Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії, який включає нові обмеження в енергетичному секторі, банківській сфері, а також розширення експортних заборон.

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