Иран атаковал Израиль: есть разрушения, сообщают о раненых

Утром в нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги — Иран запустил ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным Командования тыловых войск, Военно-воздушные силы Израиля принимают меры для перехвата иранских ракет и нанесения ударов, где это необходимо, чтобы устранить угрозу.

Израильские военные подчеркивают местному населению необходимость спускаться в укрытия.

А медики сообщают, что в результате ракетного удара Ирана пострадали 16 человек. Более чем на 10 локациях было зафиксировано падение.

Multiple sites being searched across Israel by MDA EMTs and Paramedics

Further casualty updates to follow pic.twitter.com/w27P27ozlr

— Magen David Adom (@Mdais) June 22, 2025