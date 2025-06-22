Иран атаковал Израиль: есть разрушения, сообщают о раненых

Утром в нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги — Иран запустил ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Атака Ирана на Израиль: что известно

По данным Командования тыловых войск, Военно-воздушные силы Израиля принимают меры для перехвата иранских ракет и нанесения ударов, где это необходимо, чтобы устранить угрозу.

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Израильские военные подчеркивают местному населению необходимость спускаться в укрытия.

А медики сообщают, что в результате ракетного удара Ирана пострадали 16 человек. Более чем на 10 локациях было зафиксировано падение.

Multiple sites being searched across Israel by MDA EMTs and Paramedics Further casualty updates to follow pic.twitter.com/w27P27ozlr — Magen David Adom (@Mdais) June 22, 2025

Удары Израиля по Ирану

В ответ на атаку Ирана, Военно-воздушные силы Израиля начали серию ударов по военным целям на западе Ирана. Сообщается, что ВВС Израиля нанесли удар по ракетным установкам, готовым к запуску, и по местам сосредоточения иранских Вооруженных сил.

Фото: Magen David Adom

Источник : NYT

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