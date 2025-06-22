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Иран атаковал Израиль: есть разрушения, сообщают о раненых

Иран-Израиль: иранская армия запустила ракеты по Израилю 22 июня

Утром в нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги — Иран запустил ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Атака Ирана на Израиль: что известно

По данным Командования тыловых войск, Военно-воздушные силы Израиля принимают меры для перехвата иранских ракет и нанесения ударов, где это необходимо, чтобы устранить угрозу.

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Израильские военные подчеркивают местному населению необходимость спускаться в укрытия.

А медики сообщают, что в результате ракетного удара Ирана пострадали 16 человек. Более чем на 10 локациях было зафиксировано падение.

Удары Израиля по Ирану

В ответ на атаку Ирана, Военно-воздушные силы Израиля начали серию ударов по военным целям на западе Ирана. Сообщается, что ВВС Израиля нанесли удар по ракетным установкам, готовым к запуску, и по местам сосредоточения иранских Вооруженных сил.

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Фото: Magen David Adom

Источник: NYT

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