Удар по логистике РФ: разведчики уничтожили железнодорожный склад с горючеим в Запорожье
Бойцы спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кабул 9 в взаимодействии с союзными подразделениями успешно уничтожили железнодорожный склад с топливом для российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины.
ГУР уничтожило склад с топливом РФ в Запорожье
Разведчики в взаимодействии с Силами обороны Юга Украины, подразделением Альфа и группой Госспецсвязи Next атаковали товарный поезд российских захватчиков.
– Очередной удачный грохот, обеспеченный руками мастеров ударных дронов военной разведки, произошел на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск, – сообщили в ГУР.
От удара украинских дронов по российским цистернам с горючим в небо поднялись черные столбы дыма и огня.
В разведке отмечают, что уничтожение топливных запасов наносит ощутимый ущерб материально-техническому обеспечению российских войск в регионе.
Ранее агенты ГУР обесточили объекты ВПК и армии РФ в Калининграде.
Тогда полностью прекратилось электроснабжение объектов российского военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ, расположенных в районе проведения спецоперации.
Фото: ГУР