Удар по логистике РФ: разведчики уничтожили железнодорожный склад с горючеим в Запорожье

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кабул 9 в взаимодействии с союзными подразделениями успешно уничтожили железнодорожный склад с топливом для российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины.

ГУР уничтожило склад с топливом РФ в Запорожье

Разведчики в взаимодействии с Силами обороны Юга Украины, подразделением Альфа и группой Госспецсвязи Next атаковали товарный поезд российских захватчиков.

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– Очередной удачный грохот, обеспеченный руками мастеров ударных дронов военной разведки, произошел на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск, – сообщили в ГУР.

От удара украинских дронов по российским цистернам с горючим в небо поднялись черные столбы дыма и огня.

В разведке отмечают, что уничтожение топливных запасов наносит ощутимый ущерб материально-техническому обеспечению российских войск в регионе.

Ранее агенты ГУР обесточили объекты ВПК и армии РФ в Калининграде.

Тогда полностью прекратилось электроснабжение объектов российского военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ, расположенных в районе проведения спецоперации.

Фото: ГУР

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