Атакували підстанцію: агенти ГУР знеструмили обʼєкти ВПК та армії РФ у Калінінграді

14 червня близько 04:00 ранку у місті Калінінград агенти Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували промислову електропідстанцію, внаслідок чого споживачі залишилися без електрики.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела у спецслужбах.

Знеструмлення об’єктів ВПК у Калінінграді

За даними джерел, повністю припинено електропостачання обʼєктів російського військово-промислового комплексу та Збройних сил РФ, які розташовані в районі здійснення спецоперації.

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Повідомляється, що збитки від диверсії становлять майже $5 млн.

Так, агенти ГУР злили охолоджувальну рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили його. Пожежа, яка виникла, суттєво пошкодила трансформатор, що й стало причиною знеструмлення розташованих неподалік російських підприємств.

В українській розвідці наголосили, що Росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети.

– Усе російське, залучене у війні проти України буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування, – зазначило джерело.

12 червня повідомлялося, що кіберфахівці Головного управління розвідки за підтримки активістів провели масштабну спецоперацію проти одного з найбільших російських інтернет-провайдерів Оріон Телеком. Унаслідок кібератаки вивели з ладу 370 серверів і близько 500 мережевих комутаторів, а також знищено резервні копії даних.

Джерело : Суспільне

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