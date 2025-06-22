Какова численность населения Израиля в 2025 году: последние данные

Израиль – государство в Западной Азии, на юго-восточном берегу Средиземного моря и северном берегу Красного моря. Столица – Иерусалим.

Площадь страны – 21 937 км², общая площадь суши составляет 21 640 км².

Какова численность населения Израиля в 2025 году – читайте в материале Фактов ICTV.

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Какова численность населения Израиля в 2025 году

По данным Worldometer, численность населения Израиля на середину июня 2025 года составляет 9 509 914 человек, что соответствует примерно 0,12 % населения мира.

В целом на середину 2025 года население Израиля оценивается в 9 517 181 человека.

Официальный отчет Центрального бюро статистики Израиля сообщает, что на конец 2024 года население страны составляло 10 027 000 человек.

В целом по численности населения Израиль занимает 98-е место среди стран мира.

Плотность населения в Израиле составляет 440 человек на км².

Согласно данным, 91,39% населения проживает в городах (в частности, 8 698 204 человека – в 2025 году).

Средний возраст людей в Израиле составляет 29,2 года.

Как менялась численность населения Израиля по годам

Израиль имеет один из самых высоких коэффициентов рождаемости среди других стран мира.

Хотя в 2024 году численность населения немного снизилась, в 2025 году наблюдается его рост.

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