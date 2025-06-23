Иран выпустил ракеты по американским базам в Катаре и Ираке

Государственные СМИ Ирана объявили, что Иран начал “мощный и победоносный” ответ на удары США. Агентство Tasnim сообщает, что Революционная гвардия Ирана запустила ракеты по американским базам в Катаре и Ираке. Взрывы раздавались в Дохе.

Иран атаковал американские базы в Катаре

По данным израильских военных, Иран запустил по американским целям в Катаре шесть ракет.

Перед взрывами Министерство иностранных дел Катара заявило о временном прекращении движения в своем воздушном пространстве. Данное решение стало частью комплекса мер предосторожности, принимаемых в связи с развитием событий в регионе.

Сейчас смотрят

Катар заявляет, что оставляет за собой право ответить на иранскую атаку.

В Катаре расположена крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке — авиабаза Аль-Удейд. По данным Государственного департамента, там проживает около 8000 граждан США. Президент Дональд Трамп посетил базу в прошлом месяце, став первым главнокомандующим, посетившим ее с 2003 года.

Атака на американскую базу в Ираке

Система противовоздушной обороны активирована на американской авиабазе Айн-аль-Асад, расположенной в западной провинции Анбар в Ираке, сообщают военные источники. Известно, что американским солдатам было приказано укрыться.

Как сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, сейчас США отслеживают несколько ракет, выпущенных из Ирана в направлении американских военных объектов в Катаре и Ираке.

По словам представителя Белого дома, министр обороны Пит Хэгсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находятся в ситуационной комнате.

В 2020 году иранские ракеты уже били по этой базе в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Угроза для Бахрейна

Как сообщает издание Clash Report, Бахрейн временно закрыл свое воздушное пространство. Известно, что в Бахрейне находится штаб-квартира Пятого оперативного флота США.

Иран заявляет, что вооруженные силы использовали такое же количество бомб, как и США при нанесении удара по иранским ядерным объектам.

Источник : Reuters, BBC, CNN

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.