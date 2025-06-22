Испания договорилась с НАТО об исключении из новой цели Альянса — тратить 5% ВВП на оборону до 2035 года. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес в эфире национального телевидения.

Испания будет тратить на оборону 2% ВВП

— Выделение 5% ВВП на оборону было бы непропорциональным и излишним, — подчеркнул Санчес.

Он подчеркнул, что Испания уважает решение других стран увеличить расходы на безопасность, но сама не намерена этого делать. По словам премьера, государство способно полностью выполнять свои обязательства в рамках НАТО по технике и личному составу, тратя 2,1% ВВП.

В четверг, 19 июня, Санчес направил письмо генсеку НАТО Марку Рютте, в котором официально сообщил о намерении страны не присоединяться к инициативе. Это вызвало опасения, что позиция Мадрида может сорвать предстоящий саммит.

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Сейчас Испания имеет самый низкий уровень оборонных расходов среди стран Альянса — всего 1,28% ВВП в 2023 году, по оценкам НАТО. В апреле этого года правительство Санчеса заявило о намерении ускорить наращивание расходов до действующей цели в 2%.

Сегодня дипломаты сообщили, что все 32 страны-члена НАТО согласовали совместное заявление к саммиту, которое закрепляет цель тратить 5% ВВП на оборону до 2035 года.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что страны-члены НАТО намерены согласиться на новую оборонную цель — тратить до 5% ВВП на оборону в течение десяти лет.

Источник : Reuters

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