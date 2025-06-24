Стратегія з нацбезпеки Британії закликає готуватися до можливої війни

Велика Британія повинна “активно готуватися” до ймовірного воєнного сценарію на своїй території.

Про це йдеться у звіті Стратегії з національної безпеки, оприлюдненій сьогодні, пише SkyNews.

Росія та Іран – потенційна загроза для світу

У документі наголошується, що це “вперше за багато років” уряду доводиться розглядати таку перспективу.

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Заява прозвучала на тлі виходу подкасту Sky News The Wargame, у якому моделюється ймовірна атака Росії на територію Британії.

Серед потенційних загроз у звіті названо Росію та Іран. Зокрема, Іран, як зазначено в огляді, активізував “ворожу діяльність” на території Великої Британії, яка полягає як у спробах “залякати критиків”, так у “безпосередній загрозі Сполученому Королівству”.

– Деякі противники вже закладають основу для майбутніх конфліктів, створюючи передумови для швидкого завдання серйозних ударів по наших енергетичних або логістичних ланцюгах, аби стримати нас від протидії їхній агресії, – йдеться у документі.

Кибератаки та ризики енергетичного сектору

Коментуючи звіт, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна “щоденно стикається з викликами на внутрішньому фронті”. За його словами, Британія стає мішенню частих і надзвичайно серйозних кібератак.

Серед інших загроз він згадав безпекові ризики в енергетичному секторі після вторгнення Росії в Україну та активність Ірану.

– Ми повинні належно захищатися від цих загроз, і ми це зробимо, – додав Стармер.

У стратегії також йдеться, що уряд Британії проводитиме щорічні навчання для перевірки готовності суспільства, щоб відновити загальну стійкість.

Також передбачено посилення безпеки довкола критично важливої національної інфраструктури, включно з електростанціями та системами водопостачання в рамках ініціативи Оборона на Батьківщині.

У звіті зазначається, що “зупинити кожного противника неможливо”. Замість цього Велика Британія має намір “зробити країну складнішою ціллю для ворогів і злочинців”.

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