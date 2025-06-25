Британия закупит 12 истребителей F-35A, способных нести ядерные боеголовки — Стармер

Великобритания приобретет не менее 12 истребителей F-35А, которые могут нести ядерные боеголовки.

Об этом сообщает премьер-министр страны Кир Стармер в сети X.

— В эпоху глобальной нестабильности мы больше не можем воспринимать мир как должное. Мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность, покупая 12 новых истребителей F-35A, поддерживая тысячи высококвалифицированных рабочих мест и возможностей для трудоспособного населения. Безопасность дома, сила за границей, — отметил он.

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Как пишет Sky News, это станет самым значительным усилением ядерного потенциала Британии за последнее поколение.

— Эти самолеты F-35, способные выполнять двойные полеты, будут знаменовать новую эру для наших ведущих в мире Королевских ВВС и сдерживать вражеские угрозы, которые нависли над Великобританией и нашими союзниками, — сказал премьер, которого цитирует издание.

Пока неясно, когда будут приобретены истребители F-35А и сколько они будут стоить, но новая эскадрилья будет частью миссии ядерного сдерживания под руководством НАТО.

Британия приобретет истребители F-35

Как говорится на сайте британского правительства, это решение создаст 20 тысяч рабочих мест и поможет поддержать 100 предприятий по всей стране.

В рамках программы закупки предполагается, что 15% глобальной цепочки поставок самолетов будет базироваться в Великобритании. Новые самолеты будут находиться на авиабазе RAF Marham. В целом Лондон в течение срока действия программы планирует закупить 138 самолетов F-35.

В правительстве отметили, что закупка самолетов восстановит ядерную роль Королевских ВВС после того, как Великобритания отказалась от своего ядерного оружия воздушного базирования после окончания Холодной войны.

Страна будет использовать F-35A в рамках миссии НАТО по созданию ядерных самолетов двойного назначения.

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