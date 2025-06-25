Британія закупить 12 винищувачів F-35A, які здатні нести ядерні боєголовки – Стармер

Велика Британія придбає щонайменше 12 винищувачів F-35А, які можуть нести ядерні боєголовки.

Про це повідомляє прем’єр-міністр країни Кір Стармер у мережі X.

– В епоху глобальної нестабільності ми більше не можемо сприймати мир як належне. Мій уряд інвестує в нашу національну безпеку, купуючи 12 нових винищувачів F-35A, підтримуючи тисячі висококваліфікованих робочих місць і можливостей для працездатного населення. Безпека вдома, сила за кордоном, – зауважив він.

Як пише Sky News, це стане найбільш значним посиленням ядерного потенціалу Британії за останнє покоління.

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– Ці літаки F-35, здатні виконувати подвійні польоти, сповіщатимуть про нову еру для наших провідних у світі Королівських ВПС та стримуватимуть ворожі загрози, що загрожують Великій Британії та нашим союзникам, сказав прем’єр, якого цитує видання.

Поки що незрозуміло, коли будуть придбані винищувачі F-35 і скільки вони коштуватимуть, але нова ескадрилья буде частиною місії ядерного стримування під керівництвом НАТО.

Британія придбає винищувачі F-35А

Як йдеться на сайті британського уряду, це рішення створить 20 тис. робочих місць і допоможе підтримати 100 підприємств по всій країні.

У рамках програми закупівлі передбачається, що 15% глобального ланцюжка поставок літаків базуватиметься у Великій Британії. Нові літаки знаходитимуться на авіабазі RAF Marham. Загалом Лондон протягом терміну дії програми планує закупити 138 літаків F-35.

В уряді зауважили, що закупівля літаків відновить ядерну роль Королівських ВПС після того, як Британія відмовилася від своєї ядерної зброї повітряного базування після закінчення Холодної війни.

Країна використовуватиме F-35A в рамках місії НАТО зі створення ядерних літаків подвійного призначення.

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