Самолет F-35: характеристики и особенности истребителя

Великобритания планирует закупить 12 новейших истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Как сообщает Sky News, это будет самое масштабное наращивание ядерного арсенала страны за последние десятилетия. Предполагается, что новые истребитель будут частью миссии ядерного сдерживания под руководством НАТО.

Что известно об истребителях F-35, какие технические характеристики и особенности самолетов — читайте в материале Фактов ICTV.

Истребитель F-35: особенности

Самолет F-35 Lightning II — это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный американской компанией Lockheed Martin в сотрудничестве с несколькими странами НАТО.

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Этот боевой самолет считается одним из самых технологичных в мире. Он способен эффективно действовать как в воздушном бою, так и при поражении наземных целей, осуществлять разведку и выполнять специализированные операции. Его относят к поколению американских малозаметных стелс-машин.

Несмотря на свою инновационность, самолет F-35 неоднократно становился предметом критики. Аналитики отмечают слишком высокую стоимость одной единицы в более чем 100 млн долларов. Кроме того, обслуживание этого истребителя требует значительных технических ресурсов и квалифицированного персонала.

Семейство F-35 включает три основные модификации:

F-35A — базовая модель для воздушных сил с традиционным способом взлета и приземления;

F-35B — вариант с сокращенным разбегом при взлете и вертикальной посадкой, активно используется морской пехотой США;

F-35C — палубная версия, адаптированная для эксплуатации с авианосцев.

Технические характеристики самолета F-35

F-35 имеет широкий спектр возможностей, которые позволяют ему эффективно действовать в условиях современного боя.

Он способен выполнять как разведывательные операции, так и наносить точечные удары по важным целям.

Ниже приведены ключевые технические характеристики F-35, которые выделяют его среди других истребителей:

длина — 15,67 м;

размах крыла — 10,7 м;

максимальная взлетная масса — 31 800 кг;

скорость — 1 930 км/ч;

боевой радиус — 1 100 км (для F-35A);

двигатель — Pratt & Whitney F135;

вооружение внутренние отсеки, а также подвесное (ракеты, бомбы).

В частности, F-35A являются носителями американских ядерных бомб B61.

Истребитель F-35 оснащен самыми современными технологиями, предусматривающими:

системы обнаружения угроз DAS (Distributed Aperture System);

радар AN/APG-81 с активной фазированной решеткой;

шлем пилота с проекцией всей информации без потребности в традиционной кабинной панели.

Цена самолета F-35 зависит от модификации и комплектации. По данным, средняя стоимость F-35A в 2025 году составляет примерно 82-90 млн долларов США, F-35B — около 105 млн долларов, а F-35C — примерно 95-100 млн долларов.

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