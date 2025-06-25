Вброс о запрете выезда женщин из Украины: россияне использовали deepfake со Стефанишиной

Российские Telegram-каналы распространяют фейковую информацию о якобы инициативе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной о запрете выезда за границу для женщин в возрасте от 18 до 27 лет.

О попытке дезинформации заявили сама Стефанишина и Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Россияне распространяют вброс о якобы запрете выезда украинок за границу

— Это признание, конечно, – deepfake украинской политики, – написала вице-премьер в Facebook, обнародовав скриншоты поддельных сообщений.

В распространенных фейках утверждается, что якобы Стефанишина выступила с предложением на законодательном уровне запретить женщинам указанного возраста покидать территорию Украины, и что эту “инициативу” уже поддержала Верховная Рада.

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Центр противодействия дезинформации объяснил, что упомянутое видео является результатом работы искусственного интеллекта, созданное с использованием deepfake-технологий.

В ЦПД подчеркнули: в Верховной Раде нет никаких проектов законов, которые бы ограничивали право женщин на выезд из страны.

— Цель подобных вбросов – дискредитация представителей правительства и распространение панических настроений в украинском обществе, – подчеркнули в ЦПД.

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