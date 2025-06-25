Вкид про заборону виїзду жінок з України: росіяни використали deepfake із Стефанішиною

Російські Telegram-канали поширюють фейкову інформацію про нібито ініціативу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної щодо заборони виїзду за кордон для жінок віком від 18 до 27 років.

Про спробу дезінформації заявили сама Стефанішина та Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Росіяни поширюють вкид про нібито заборону виїзду українок за кордон

– Це визнання звичайно – deepfake української політики, – написала віцепрем’єрка у Facebook, оприлюднивши скриншоти підроблених повідомлень.

У поширених фейках стверджується, що нібито Стефанішина виступила з пропозицією на законодавчому рівні заборонити жінкам зазначеного віку залишати територію України, і що цю “ініціативу” вже підтримала Верховна Рада.

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Центр протидії дезінформації пояснив, що згадане відео є результатом роботи штучного інтелекту, створене з використанням deepfake-технологій.

У ЦПД наголосили: у Верховній Раді немає жодних проєктів законів, які б обмежували право жінок на виїзд з країни.

– Мета подібних вкидів – дискредитація представників уряду та поширення панічних настроїв в українському суспільстві, – підкреслили в ЦПД.

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