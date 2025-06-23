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Минобороны опровергло фейк о сборе данных в приложении Резерв+

Резерв+
Фото: УНИАН

В сети начала распространяться информация о том, что мобильное приложение Резерв+ якобы собирает цифровые данные украинцев, включая геолокацию. Однако в Минобороны Украины это опровергли.

Минобороны опровергло фейки о Резерв+

В оборонном ведомстве сообщили, что информация о якобы сборе геолокации и цифровых данных пользователей приложением Резерв+ — неправдивая.

Такая дезинформация имеет целью подорвать доверие к цифровым сервисам государства, посеять сомнения относительно их работы и создать препятствия для мобилизации в Украине.

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В Минобороны подчеркнули:

  • приложение не отслеживает геолокацию, поскольку там нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных (это можно проверить самостоятельно в настройках);
  • скриншоты и фрагменты кода, распространяющиеся в соцсетях, не имеют отношения к Резерв+. Приведенный код — типичный для многих программ, а упомянутые сторонние модули вообще не используются в Резерв+;
  • программа работает только с теми данными, которые пользователь сам подает через BankID, и с отдельными данными из госреестра Оберіг.

Отмечается, что все процессы прозрачны, а система прошла проверки в соответствии с украинским законодательством в сфере технической защиты информации и стандартов информационной безопасности.

Минобороны призывает украинцев не реагировать на информационные вбросы, проверять информацию и доверять только официальным источникам.

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Источник: Минобороны

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