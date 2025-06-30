Статус S в Швейцарии: что предполагает, кто может получить и как это сделать

Статус S в Швейцарии предоставляется людям, которые ищут убежища в стране.

Кто из украинцев может получить статус защиты S в Швейцарии и как это правильно сделать в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Что предусматривает статус защиты S в Швейцарии

Статус защиты S предусматривает получение разрешения S. Он имеет срок действия один год, но может быть продлен. Также после пяти лет лица, нуждающиеся в защите, могут получить вид на жительство B, который действителен до отмены временной защиты.

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Заявление на продление разрешения S нужно подавать не ранее чем за три месяца и не позднее чем за 14 дней до истечения срока его действия. За их продление отвечает миграционное управление соответствующего кантона, в который был назначен человек после регистрации.

Возвращение в Украину в таком случае не запрещено. Лица со статусом защиты S, как правило, могут въезжать в Украину на 15 дней в течение трех месяцев. Именно дата пересечения границы (поездка туда и обратно) является важной для расчета продолжительности пребывания.

Если человек, ищущий защиту в Швейцарии, возвращается в Украину на срок более 15 дней в любом квартале, SEM может отменить его статус временной защиты в Швейцарии.

Если человек со статусом защиты S планирует выезжать за границу, тогда необходимо предупредить о своем отсутствии отдел социального обеспечения в общине проживания. Предварительное разрешение на поездку от SEM не требуется.

Человек может потерять свой статус временной защиты в Швейцарии, если будет установлено, что он фактически проживает в другой стране более двух месяцев.

Кто имеет право на статус S в Швейцарии

Согласно общему решению Федерального совета от 11 марта 2022 года лицам, ищущим защиты, предоставляется временная защита в Швейцарии, если у них нет оснований для отказа.

Получить статус S в Швейцарии могут:

Граждане Украины, ищущие защиты, и члены их семей (партнеры, несовершеннолетние дети и другие близкие родственники, которые находились на полном или частичном иждивении на момент бегства), проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года. Лица других национальностей и лица без гражданства, ищущие защиты, и члены их семей, которые имели статус международной или национальной защиты в Украине до 24 февраля 2022 года. Лица других национальностей и лица без гражданства, ищущие защиты, и члены их семей, которые могут доказать с помощью действительного разрешения на краткосрочное проживание или вида на жительство, что они имеют действительное право на проживание в Украине и не могут безопасно и на постоянной основе вернуться в свою страну происхождения.

Что дает статус защиты S в Швейцарии

Со статусом S разрешено покидать страну и возвращаться снова без необходимости оформления дополнительных документов на поездку.

Люди, получившие такой статус, могут сразу начать официально работать или оформить самозанятость.

SEM компенсирует кантонам общую единовременную выплату в размере около 1 500 CHF (швейцарских франков), то есть 78 366,28 грн на человека в месяц (включая взносы на медицинское страхование).

После приезда беженцев в Швейцарию кантональные власти могут выдавать бесплатные билеты на общественный транспорт тем беженцам, которым необходимо участвовать в административных процедурах.

Как получить статус защиты S в Швейцарии

Люди, которые ищут защиты и уже находятся в Швейцарии, могут подать онлайн-заявку через веб-портал RegisterMe и записаться на прием для дальнейшей регистрации.

Чтобы получить статус защиты S, при въезде в страну необходимо обратиться в Федеральный центр предоставления убежища (BAZ) в Уртенен-Шенбюли и пройти регистрацию.

SEM собирает персональные данные и отпечатки пальцев, проверяет каждое поданное заявление отдельно (проверка безопасности и подтверждение того, что человек имеет право на защиту). После регистрации человека назначают в определенный кантон.

Если человек покидает страну, он должен подать письменное заявление и отказаться от временной защиты.

Предоставление украинским беженцам статуса защиты S предотвращает перегрузку швейцарской системы предоставления убежища. Она гарантирует, что беженцы из Украины быстро и официально получат необходимую защиту с минимумом бюрократии.

Беженцы из Украины, которым не предоставлен статус S, могут подать заявление на получение убежища в Швейцарии.

Источник: Федеральный Совет

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