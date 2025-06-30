Статус S у Швейцарії: що передбачає, хто може отримати та як це зробити

Статус S у Швейцарії надається людям, які шукають притулку у країні.

Хто з українців може набути статусу захисту S у Швейцарії та як це правильно зробити у 2025 році — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що передбачає статус захисту S у Швейцарії

Статус захисту S передбачає отримання дозволу S. Він обмежений терміном дії один рік, але може бути продовжений. Також після п’яти років особи, які потребують захисту, можуть отримати дозвіл на проживання B, який чинний до скасування тимчасового захисту.

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Заяву на продовження дозволу S треба подавати не раніше ніж за три місяці та не пізніше ніж за 14 днів до закінчення терміну його дії. За їхнє продовження відповідає міграційне управління відповідного кантону, до якого була призначена особа після реєстрації.

Повернення до України у такому разі не заборонено. Особи зі статусом захисту S зазвичай можуть в’їжджати до України на 15 днів протягом трьох місяців. Саме дата перетину кордону (поїздка туди та назад) є важливою для розрахунку тривалості перебування.

Якщо особа, яка шукає захисту у Швейцарії, повертається до України на термін понад 15 днів у будь-якому кварталі, SEM може скасувати її статус тимчасового захисту у Швейцарії.

Якщо людина зі статусом захисту S планує виїжджати за кордон, тоді необхідно попередити про свою відсутність відділ соціального забезпечення у громаді проживання. Попередній дозвіл на поїздку від SEM не потрібен.

Людина може втратити свій статус тимчасового захисту у Швейцарії, якщо буде встановлено, що вона фактично проживає в іншій країні понад два місяці.

Хто має право на статус S у Швейцарії

Згідно із загальним рішенням Федеральної ради від 11 березня 2022 року, особам, які шукають захисту, надається тимчасовий захист у Швейцарії, якщо вони не мають підстав для відмови.

Отримати статус S у Швейцарії можуть:

Громадяни України, які шукають захисту, та члени їхніх сімей (партнери, неповнолітні діти та інші близькі родичі, які перебували на повному або частковому утриманні на момент виїзду), які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. Особи інших національностей та особи без громадянства, які шукають захисту, та члени їхніх сімей, які мали статус міжнародного або національного захисту в Україні до 24 лютого 2022 року. Особи інших національностей та особи без громадянства, які шукають захисту, та члени їхніх сімей, які можуть довести за допомогою дійсного дозволу на короткострокове проживання або посвідки на проживання, що вони мають дійсне право на проживання в Україні та не можуть безпечно та на постійній основі повернутися до своєї країни походження.

Що надає статус захисту S у Швейцарії

Зі статусом S дозволено покидати країну й повертатися знову без необхідності оформлення додаткових документів на поїздку.

Люди, які отримали такий статус, можуть одразу почати офіційно працювати або оформити самозайнятість.

SEM компенсує кантонам загальну одноразову виплату у розмірі близько 1 500 CHF (швейцарських франків), тобто 78 366,28 грн на особу на місяць (зокрема внески на медичне страхування).

Після приїзду біженців до Швейцарії кантональна влада може видавати безкоштовні квитки на громадський транспорт тим біженцям, яким необхідно брати участь в адміністративних процедурах.

Як отримати статус захисту S у Швейцарії

Люди, які шукають захисту і вже перебувають у Швейцарії, можуть подати онлайн заявку через вебпортал RegisterMe й записатися на приймання для подальшої реєстрації.

Щоб отримати статус захисту S, під час в’їзду у країну необхідно звернутися до Федерального центру надання притулку (BAZ) в Уртенен-Шенбюлі та пройти реєстрацію.

SEM збирає персональні дані та відбитки пальців й перевіряє кожну подану заяву окремо (перевірка безпеки та підтвердження того, що особа має право на захист). Після реєстрації людину призначають до певного кантону.

Якщо людина залишає країну, вона повинна письмово подати заяву та відмовитися від тимчасового захисту.

Надання українським біженцям статусу захисту S запобігає перевантаженню швейцарської системи надання притулку. А також гарантує, що біженці з України швидко й офіційно отримають необхідний захист з мінімумом бюрократії.

Біженці з України, яким не надано статус S, можуть подати заяву на отримання притулку у Швейцарії.

Джерело: Федеральна Рада

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