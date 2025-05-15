Новый вид мошенничества: фейковые силовики обвиняют в “госизмене” и требуют деньги

В Тернополе в ловушку мошенников попала 68-летняя жительница областного центра и потеряла более 400 тыс. грн. Полиция области призвала граждан быть осмотрительными и не подвергаться телефонным провокациям.

Звонок от якобы следователя

В ходе проверки стало известно, что еще в начале мая женщине позвонил неизвестный, который представился следователем одной из силовых структур государства и сказал, что против нее возбуждено уголовное дело.

Собеседник сообщил, что жительнице Тернополя инкриминируют государственную измену за то, что она якобы покупала лекарства у лиц, находящихся на временно оккупированной территории.

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Мошенник убедил женщину, что для “смягчения ситуации” необходимо срочно перечислить средства на электронный кошелек. На следующий день пострадавшая в пункте обмена валют перевела по указанному номеру $9 100 и €1 000. И только потом она поняла, что попала в ловушку мошенников.

Завершите разговор и обратитесь в полицию

По факту мошенничества следователи Тернопольского райуправления полиции открыли уголовное производство. Продолжаются оперативные меры по установлению личности злоумышленника.

Полицейские напоминают, что ни один представитель правоохранительных органов не потребует денег за “смягчение вины” или “урегулирование дела”.

— Если вам звонят по телефону с подобными обвинениями — не паникуйте, не действуйте эмоционально. Завершите разговор и обратитесь в полицию, — говорится в сообщении.

Правоохранители призвали не передавать и не переводить средства незнакомцам, даже если они представляются должностными лицами.

Источник: Отдел коммуникации полиции Тернопольской области

Фото: Нацполиция

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