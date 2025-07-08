Шпигунство і саботаж: президент Чехії розповів про активність спецслужб РФ

Росія намагається зробити слабшим свого опонента через шпигунство, саботаж, підривну діяльність, кібератаки, психологічні та інформаційна операції, а також кампанії з дезінформації.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю BBC News Україна.

Петр Павел про російський вплив

– Зазвичай ми називаємо це гібридною війною. Росія досить ефективна у гібридній діяльності в Європі, – сказав він.

На думку Петра Павела, Росія є дуже активною в усіх європейських країнах, включно з Чехією. Москва також інвестує у засоби масової інформації та соціальні мережі. Європа могла переконатися у цьому на виборах у Румунії, де Кремль діяв шляхом публікації статей, впливу на деяких політиків і підтримки деяких політичних партій.

Зараз дивляться

Павел звернув увагу, що Росія зловживає відвертістю демократій, демократичної системи та доступом до засобів масової інформації, використовуючи штучний інтелект і створюючи фейкову віртуальну реальність у соціальних мережах.

Крім того, російські спецслужби залишаються активними у багатьох сферах – це навіть має офіційний вигляд. Наприклад, у різних торгово-промислових палатах і компаніях, які займаються чесько-російською культурною співпрацею.

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