Рубио: РФ представила новую концепцию на переговорах — ее передадут Трампу

Россия представила новую идею в вопросе мирных переговоров по Украине во время встречи с представителями США. Сегодня ее передадут американскому президенту Дональду Трампу.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Рубио о мирных переговорах по Украине

По словам американского госсекретаря, он имел откровенный и важный разговор с Лавровым, а Вашингтону якобы нужно увидеть дорожную карту относительно того, как может закончиться война в Украине.

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В то же время Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, что с российской стороны не было большей гибкости в отношении Украины.

— Мы понимаем, что эти вещи требуют времени и терпения. Но мы разочарованы тем, что не достигнуто большего прогресса, — утверждает американский госсекретарь.

Рубио добавил, что российская сторона предложила якобы новый и отличный подход во время сегодняшних переговоров. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь в этом контексте.

По его мнению, это нельзя назвать чем-то, что гарантирует мир, однако это концепция, которую он сегодня вернет американскому президенту Трампу.

Источник : Sky News

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