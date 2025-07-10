Рубио: РФ представила новую концепцию на переговорах — ее передадут Трампу
Россия представила новую идею в вопросе мирных переговоров по Украине во время встречи с представителями США. Сегодня ее передадут американскому президенту Дональду Трампу.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Рубио о мирных переговорах по Украине
По словам американского госсекретаря, он имел откровенный и важный разговор с Лавровым, а Вашингтону якобы нужно увидеть дорожную карту относительно того, как может закончиться война в Украине.
В то же время Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, что с российской стороны не было большей гибкости в отношении Украины.
— Мы понимаем, что эти вещи требуют времени и терпения. Но мы разочарованы тем, что не достигнуто большего прогресса, — утверждает американский госсекретарь.
Рубио добавил, что российская сторона предложила якобы новый и отличный подход во время сегодняшних переговоров. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь в этом контексте.
По его мнению, это нельзя назвать чем-то, что гарантирует мир, однако это концепция, которую он сегодня вернет американскому президенту Трампу.