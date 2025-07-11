Санкции, долги и падение спроса из Китая привели к кризису в угольной отрасли РФ

Российская угольная промышленность оказалась в состоянии глубокого кризиса из-за санкций, нехватки оборудования, роста кредитной нагрузки и резкого падения цен. Об этом пишет Bloomberg.

Кризис российской угольной промышленности

Согласно данным Федеральной службы статистики РФ, в 2024 году прибыльными остались только половина компаний в отрасли.

Одна из ведущих компаний Мечел 30 июня заявила, что в этом году может сократить продажи на 25% и уже уменьшает объемы добычи, поскольку каждая новая тонна угля приносит только убытки. В Сибири некоторые шахты вообще остановили работу.

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Главная проблема — невозможность закупать оборудование после трех лет технологических санкций.

По словам представителей двух крупных угольных компаний, пожелавших остаться анонимными, из-за отсутствия новой техники предприятия вынуждены “канибализировать” оборудование — разбирать машины из разных шахт, чтобы собрать одну действующую установку и хоть как-то уменьшить расходы.

К этому добавляются и другие факторы: стоимость кредитов превышает 20%, цены на уголь упали до минимумов за последние годы из-за снижения спроса в Китае.

— Это классический идеальный шторм: все проблемы сошлись одновременно, — говорит Наталья Зубаревич, эксперт по региональной экономике Московского государственного университета.

Хотя президент РФ Путин заявляет об устойчивости экономики перед влиянием санкций, ситуация в угольной сфере демонстрирует накопительный эффект ограничений после более чем трех лет войны против Украины.

Северсталь, один из лидеров российской металлургии, уже предупредил: часть предприятий может остановить производство из-за низкого внутреннего спроса, вызванного спадом в строительном секторе.

До 2022 года российские шахты широко использовали оборудование из Европы, США и Японии. После начала полномасштабной войны поставки были прекращены. Китай должен был бы компенсировать дефицит, однако его техника часто не соответствует стандартам, а поставки ограничены: иногда на заказ приходится ждать годами.

Угольный бизнес капиталоемкий: раньше компании могли привлекать кредиты под 3% в европейских банках или выпускать евробонды. Эти возможности сейчас закрыты.

ЕС, который до войны закупал около половины всего российского угля, ввел запрет в 2022 году. Россия переориентировалась на Китай, но в этом году и оттуда поступает меньше заказов.

Влияние кризиса угольной отрасли на экономику

Несмотря на то, что уголь составляет менее 0,5% ВВП РФ, он обеспечивает более 15% внутреннего производства электроэнергии и критически важен для региональной стабильности. В Кемеровской области, крупнейшем угольном регионе России, уже зафиксирован бюджетный дефицит в 20% из-за падения налоговых поступлений. Местные власти начали сокращать соцвыплаты, в частности врачам.

По оценкам Минэнерго РФ, в этом году убытки угольной отрасли могут превысить 350 млрд рублей (4,5 млрд долларов), а совокупный долг вырасти до 1,4 трлн рублей.

В мае правительство РФ объявило ряд антикризисных мер: отсрочку налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов до декабря, частичное субсидирование логистики и компенсации транспортных тарифов. Но, как признают сами игроки рынка, этого недостаточно.

В отрасли надеются, что жаркое лето в Китае приведет к повышению спроса и даст хотя бы краткосрочное облегчение.

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