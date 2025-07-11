Санкції, борги та падіння попиту з Китаю призвели до кризи у вугільній галузі РФ

Російська вугільна промисловість опинилася в стані глибокої кризи через санкції, брак обладнання, зростання кредитного навантаження та різке падіння цін. Про це пише Bloomberg.

Криза російської вугільної промисловості

Згідно з даними Федеральної служби статистики РФ, у 2024 році прибутковими залишилися лише половина компаній у галузі.

Одна з провідних компаній Мечел 30 червня заявила, що цьогоріч може скоротити продаж на 25% і вже зменшує обсяги видобутку, оскільки кожна нова тонна вугілля приносить лише збитки. У Сибіру деякі шахти взагалі зупинили роботу.

Зараз дивляться

Головна проблема – неможливість закуповувати обладнання після трьох років технологічних санкцій.

За словами представників двох великих вугільних компаній, які побажали залишитися анонімними, через відсутність нової техніки підприємства змушені “канібалізувати” обладнання – розбирати машини з різних шахт, щоби зібрати одну діючу установку та хоч якось зменшити витрати.

До цього додаються й інші чинники: вартість кредитів перевищує 20%, ціни на вугілля впали до мінімумів за останні роки через зниження попиту в Китаї.

– Це класичний ідеальний шторм: усі проблеми зійшлися водночас, – каже Наталя Зубаревич, експертка з регіональної економіки Московського держуніверситету.

Хоча президент РФ Путін заявляє про стійкість економіки перед впливом санкцій, ситуація у вугільній сфері демонструє накопичувальний ефект обмежень після понад трьох років війни проти України.

Сіверсталь, один з лідерів російської металургії, вже попередив: частина підприємств може зупинити виробництво через низький внутрішній попит, спричинений спадом у будівельному секторі.

До 2022 року російські шахти широко використовували обладнання з Європи, США та Японії. Після початку повномасштабної війни постачання було припинене. Китай мав би компенсувати дефіцит, однак його техніка часто не відповідає стандартам, а поставки обмежені: іноді на замовлення треба чекати роками.

Вугільний бізнес капіталомісткий: раніше компанії могли залучати кредити під 3% у європейських банках або випускати євробонди. Ці можливості наразі закриті.

ЄС, який до війни закуповував близько половини всього російського вугілля, запровадив заборону в 2022 році. Росія переорієнтувалася на Китай, але цього року й звідти надходить менше замовлень.

Вплив кризи вугільної галузі на економіку РФ

Попри те, що вугілля становить менше ніж 0,5% ВВП РФ, воно забезпечує понад 15% внутрішнього виробництва електроенергії і критично важливе для регіональної стабільності. У Кемеровській області, найбільшому вугільному регіоні Росії, вже зафіксовано бюджетний дефіцит у 20% через падіння податкових надходжень. Місцева влада почала скорочувати соцвиплати, зокрема лікарям.

За оцінками Міненерго РФ, цьогоріч збитки вугільної галузі можуть перевищити 350 млрд рублів (4,5 млрд доларів), а сукупний борг зрости до 1,4 трлн рублів.

У травні уряд РФ оголосив низку антикризових заходів: відтермінування податку на видобуток корисних копалин і страхових внесків до грудня, часткове субсидування логістики та компенсації транспортних тарифів. Але, як визнають самі гравці ринку, цього недостатньо.

У галузі сподіваються, що спекотне літо в Китаї зумовить підвищення попиту й дасть хоча б короткострокове полегшення.

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