В Ирландии начали раскопки на месте массового захоронения 796 детей из приюта

В городе Туам (графство Голвей, Ирландия) начали раскопки на месте массового захоронения, где, вероятно, находятся останки 796 детей. Об этом пишет CNN.

В Ирландии нашли массовое захоронение детей

Речь идет о территории католического приюта, который действовал в 20 веке для незамужних беременных женщин и молодых матерей. Расследование продлится два года.

Это и другие подобные учреждения действовали в Ирландии с 1920-х по 1990-е годы. Их целью было изолировать женщин, забеременевших вне брака.

Сейчас смотрят

Часть младенцев отдавали на усыновление — легально или незаконно, в частности в США, Канаду, Австралию и Великобританию.

Но многие дети умерли — десятки тысяч матерей даже не знали, что случилось с их малышами. Только в Туаме, по данным расследования, погибло почти 800 детей. Их тела нашли в канализационной системе.

Это стало известно только в 2014 году благодаря местной историку Кэтрин Корлесс. Сначала ее обвиняли в дезинформации, но впоследствии правительство признало: в Туаме действительно обнаружено массовое захоронение, а уровень детской смертности в таких учреждениях был «ужасным».

На месте работает команда международных судебно-медицинских экспертов. По словам археолога Ниам МакКаллаг, в резервуаре обнаружили не менее 20 камер с останками детей в возрасте от 35 недель до трех лет.

Если удастся доказать, что смерть кого-то из детей была насильственной, дело передадут полиции.

Жертвы детского приюта в Туаме

Истории жертв оставляют глубокую рану в ирландском обществе. Многие из них узнали о своих родственниках уже во взрослом возрасте. Среди них — Анна Корриган, которая только после смерти матери узнала, что у нее было два брата, родившихся в Туаме. Один из них, Джон, умер в возрасте 13 месяцев от кори. Другой, возможно, был усыновлен за границей.

Женщины, пережившие эти учреждения, свидетельствуют о пытках, разлуке с детьми и социальной изоляции. Тереза О’Салливан, родившаяся в Туаме в 1957 году, рассказывает, что ее мать всю жизнь искала дочь, несмотря на запреты монахинь.

Сейчас она участвует в акции почитания умерших детей.

— Мы жили рядом с ними. Их тела до сих пор в тех стенах. Мы должны вытащить их оттуда, — говорит женщина.

В 2021 году государство официально извинилось перед пострадавшими и объявило программу компенсаций. Однако многие семьи до сих пор считают, что реакция властей недостаточна.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.