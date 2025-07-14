Стосується біженців з України: Німеччина посилить умови отримання соцдопомоги

Німеччина планує посилити вимоги до отримання соціальної допомоги для безробітних, зокрема біженців з України.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц в ефірі телеканалу ARD.

Посилення вимог до отримання соцдопомоги у Німеччині

Мерц підтвердив, що ті, хто справді потребує фінансової підтримки, продовжать її отримувати. Однак німецький уряд розглядає варіант запровадження жорсткіших умов для нових заявників.

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– Люди, які можуть працювати, мають працювати, – наголосив канцлер.

Серед можливих змін – обмеження витрат на житло. Йдеться про встановлення максимально допустимої суми орендної плати або перевірки площі, яку займає отримувач допомоги.

За словами Мерца, ці зміни є частиною реформи, яка передбачає перехід від нинішньої системи виплат до базового доходу, що має запрацювати з 2026 року. Уряд бачить у цьому можливість для значної економії бюджетних коштів.

– Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди, – зазначив Мерц.

Канцлер підкреслив, що зміна системи допомоги має відбуватися поступово, “крок за кроком”. За його словами, нова модель допомоги зосередиться на тих, хто дійсно її потребує.

– Метою є забезпечення того, щоб ті, хто дійсно потребує допомоги держави, продовжували отримувати її і надалі, – зазначив він.

При цьому Мерц допустив підвищення виплат для певних категорій громадян у випадку непередбачених обставин.

– Я був би навіть готовий підвищити ставки, наприклад, у випадку раптового безробіття, щоб ті, кого це торкнулося, могли швидко знайти нову роботу, – додав він.

За офіційними даними, у 2024 році в Німеччині близько 826 тис. працюючих громадян не могли повністю забезпечити себе власною зарплатою, тому отримували соціальну допомогу бюргергельд. Загальна сума виплат склала €7 млрд.

Серед одержувачів цієї допомоги були й українські біженці.

Як повідомляло видання DW, у 2024 році на території Німеччини проживало 1,25 млн українців, з яких 296 тис. мали роботу, близько 211 тис. – залишалися безробітними, 98 тис. – відвідували інтеграційні курси.

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